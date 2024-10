Assemblea dei sindaci, Scajola: "Buone sensazioni su biodigestore di Taggia. Obiettivo? Smaltimento rifiuti a Colli e non più a Genova"

Il Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha affrontato ancora una volta durante l'Assemblea dei Sindaci, i tre principali problemi che affliggono il territorio: rifiuti, acqua e trasporti. Tra questi, il tema dello smaltimento dei rifiuti ha assunto un'importanza particolare, con Scajola che ha annunciato un possibile cambiamento di rotta nella gestione dello smaltimento.

"Potremmo non smaltire più i rifiuti a Genova, ma a Colli" ha dichiarato il presidente, riferendosi alla nuova destinazione situata tra Bussana e Taggia. "Abbiamo anche buone sensazioni sulla realizzazione del biodigestore di Taggia, in quanto abbiamo intrapreso una scorciatoia che ci porta su una buona strada. Abbiamo vinto un bando da 7 milioni di euro legato al PNRR. Si tratta di una situazione che potrebbe ridurre significativamente i costi dell'impianto". Questo progetto, secondo Scajola, rappresenterebbe una svolta per la Provincia, con un ritorno all'autonomia nella gestione dei rifiuti e la riduzione delle spese associate al trasporto verso Genova.

Tuttavia, prima di procedere con l'implementazione del piano, il presidente ha sottolineato la necessità di ottenere un parere favorevole dal Ministero dell'Ambiente: "Abbiamo ritenuto necessario chiedere al ministero un parere su questo tema, in quanto è stato sollevato il dubbio se la vincita del bando possa essere accreditata alla Provincia di Imperia. Se tutto dovesse andare come ci auguriamo, acquisiremo i 7 milioni e vedremo una riduzione del costo."

L'iniziativa potrebbe rappresentare una soluzione concreta ai problemi di smaltimento dei rifiuti, con un impatto positivo sia dal punto di vista economico che logistico per l’intera provincia di Imperia. Questo passo verso l'autonomia nella gestione dei rifiuti è visto come un'importante opportunità per affrontare una delle criticità più urgenti del territorio.