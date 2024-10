Taggia: commemorazione per i 12 anni dalla scomparsa di Tiziano Chierotti, il caporal maggiore morto in Afghanistan (Foto)

Si è tenuta oggi la commemorazione per i 12 anni dalla morte di Tiziano Chierotti, giovane Caporal Maggiore del 2° Reggimento Alpini della Brigata Taurinense, scomparso il 25 ottobre 2012 in Afghanistan a soli 24 anni. Originario di Taggia, Tiziano perse la vita durante un attacco al contingente militare italiano nel distretto di Bawka, un episodio che segnò profondamente non solo la sua comunità, ma l’intera Italia.

Tiziano Chierotti fu la 52ª vittima della missione italiana in Afghanistan, che alla fine si concluse con un tragico bilancio di 53 militari uccisi. La notizia della sua morte, giunta a seguito di un violento conflitto a fuoco che ferì altri quattro militari italiani, fu ripresa da tutti i media nazionali e scosse il Paese, diventando un simbolo del sacrificio di tanti giovani soldati impegnati in missioni internazionali.

Negli anni successivi, Taggia ha sempre ricordato il proprio eroe con iniziative commemorative e omaggi, sottolineando il legame indissolubile con la comunità. Anche quest'anno, amici, parenti e autorità locali si sono riuniti per rendere omaggio a Tiziano, ricordando la sua dedizione e il suo coraggio. La sua memoria rimane viva nel cuore della sua città e nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

(Foto Gianni Micaletto)