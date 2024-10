Taggia: domenica un incontro con i candidati in corsa alle elezioni regionali nella circoscrizione imperiese del Partito Democratico

Domenica 20 ottobre alle ore 16.00 in villa Boselli ad Arma terrà è in programma un incontro con i candidati in corsa alle elezioni regionali nella circoscrizione imperiese del Partito Democratico. “Lo scopo di questo evento – dice Lorenzo Oggero, segretario di circolo del Partito Democratico di Taggia - è quello di confrontarsi sulle tematiche regionali per far conoscere il progetto che il nostro candidato presidente Andrea Orlando ha deciso di portare avanti grazie al contributo di numerosi cittadini ed associazioni”.