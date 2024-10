Regione Liguria, Assessore Scajola: "Nuove possibilità per oltre 650 giovani lavoratori"

Ammonta a 468mila euro il finanziamento della Regione Liguria per ampliare il catalogo dell'offerta formativa pubblica in materia di apprendistato. Con queste nuove risorse potranno essere formati oltre 650 apprendisti in più rispetto a quelli già preventivati.

Da inizio 2024 a oggi, in totale, sono stati investiti 6,7 milioni di euro grazie al Fondo sociale europeo 2021/2027 e a risorse ministeriali per l'apprendistato.

"L’iniziativa intercetta un fabbisogno molto sentito dalle imprese e dagli utenti, il cui successo è testimoniato dai numeri - dice l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola-. In pochi mesi di gestione i corsi già autorizzati raggiungono oltre seimila apprendisti, dei quali tremilasettecento hanno effettivamente già iniziato la formazione.

Con questo nuovo finanziamento, che si unisce alle risorse ancora disponibili, Regione garantisce la continuità di questo importante provvedimento a favore dei giovani lavoratori e delle aziende".

Il catalogo prevede 14 tipologie di corsi per la formazione di base e trasversale prevista dal contratto di apprendistato, che possono essere seguiti iscrivendosi presso uno dei 53 organismi formativi selezionati nell’ambito del catalogo stesso. Ogni modulo formativo ha la durata di 40 ore.