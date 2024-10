Arma di Taggia, oltre 100 persone per ascoltare Enrico Ioculano: "Sanità, infrastrutture e lavoro le priorità" (Foto)

Oltre 100 persone hanno sfidato il maltempo per ascoltare, ad Arma di Taggia, Enrico Ioculano, candidato consigliere regionale del Partito Democratico. L'incontro, organizzato dal consigliere comunale di Taggia, Giuseppe Federico, ha visto Ioculano discutere di temi chiave per il futuro della Liguria, come sanità, infrastrutture e lavoro. Oltre a criticare alcune scelte dell'attuale giunta regionale, Ioculano ha avanzato una serie di proposte per migliorare la vita dei cittadini.

Il candidato consigliere ha espresso forte preoccupazione per la gestione della sanità in Liguria, in particolare per i ritardi nelle infrastrutture ospedaliere e la distribuzione inadeguata delle risorse. Ha sottolineato l’incertezza riguardo alle Case di Comunità, fondamentali per la cura dei cittadini, e ha criticato la lentezza nei lavori per l’Ospedale Unico di Taggia. "Nonostante anni di inattività, gli annunci sull’inizio dei lavori sembrano coincidere strategicamente con la vicinanza delle elezioni regionali", ha detto Ioculano, sollevando dubbi sulle intenzioni reali della Giunta Toti. Il consigliere ha anche parlato del miglioramento della medicina territoriale, evidenziando l’importanza di investire nelle strutture locali per garantire un’assistenza sanitaria più vicina ai cittadini.

Sulle infrastrutture, Ioculano ha sottolineato la necessità di un piano organico per potenziare la qualità delle infrastrutture regionali, cruciali per lo sviluppo economico e la competitività della Liguria. "Migliorare le infrastrutture non solo facilita la vita quotidiana dei cittadini, ma è anche un motore per l’economia locale."

Durante l'incontro, ha evidenziato l'importanza di migliorare le reti di trasporto, concentrandosi sulla manutenzione delle strade provinciali e sulla modernizzazione delle linee ferroviarie. Tra i suoi obiettivi, ha incluso il raddoppio ferroviario e l'adeguamento delle stazioni, fondamentali per aumentare l'attrattività della regione sia per il turismo che per gli investimenti economici.

Sul tema del lavoro, Ioculano ha denunciato l'assenza di misure efficaci per combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Ha proposto una maggiore attenzione allo sviluppo di settori innovativi e sostenibili, capaci di creare nuove opportunità occupazionali. "È necessario investire in tecnologie verdi e sostenibili, come l’energia rinnovabile e l’innovazione tecnologica, per rilanciare l’economia locale e ridurre il precariato."

Giuseppe Federico: "Voterò Enrico Ioculano e il Partito Democratico alle prossime regionali"

"Alle prossime elezioni regionali ho deciso di votare per Enrico Ioculano e il Partito Democratico, anche se non sono un iscritto. Durante la mia esperienza in consiglio comunale a Taggia, ho capito che la politica comunale e regionale non si è mai occupata delle necessità reali delle persone. Si è concentrata esclusivamente sugli interessi di grandi aziende e su quelli personali". Durante l'incontro, voluto fortemente per ribadire determinati concetti, Giuseppe Federico non ci ha girato intorno e ha ammesso che alle elezioni del 27 e 28 ottobre voterà per Ioculano.

Federico ha criticato duramente la gestione della sanità pubblica sotto la Giunta Toti, evidenziando come, nonostante sia al governo dal 2015, il Comune di Taggia abbia approvato la variante per la costruzione del nuovo Ospedale Unico della provincia solo nel 2024. "Indipendentemente dalle opinioni personali sul nuovo ospedale, è evidente il disinteresse per la sanità pubblica, a favore di quella privata."

Non è mancata una critica anche al trasporto pubblico locale, che, secondo Federico, "non è finanziato, è disorganizzato e privo di una programmazione efficace. Chi ha bisogno di questo servizio, ossia i più deboli, viene abbandonato al proprio destino." Anche l'acqua pubblica è al centro delle preoccupazioni del consigliere: "Il totale disinteresse della politica locale rispetto all'aumento indiscriminato e imprevisto delle tariffe, in un sistema ormai 'colabrodo', dimostra ancora una volta la mancanza di attenzione per le fasce più deboli della popolazione". Federico ha concluso il suo intervento con una critica generale alla politica regionale: "Negli ultimi anni, la politica si è dedicata principalmente agli spot televisivi, agli interessi di pochi imprenditori amici e a trovare sistemi per garantire la rielezione e la riconferma delle poltrone."