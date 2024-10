Sanremo: ancora posti disponibili per l’apertura della grande stagione teatrale 2024 2025 del Casinò

Grande attesa per il sipario che si alza sulla nuova stagione teatrale del casinò di Sanremo, che propone una rosa di piece e protagonisti di livello internazionale.

Apre domenica 20 ottobre ore 21.00 uno splendido Massimo Venturiello. In “Chicchignola” di Ettore Petrolini saprà emozionare, divertire e far sorridere con uno dei classici del repertorio del grande autore e interprete, paragonato a Plauto e al tempo stesso capace di creare testi teatrali ancora contemporanei per la vivacità scenica, la caratterizzazione dei personaggi e l’attualità delle vicende narrate. Massimo Venturiello ben interpreta ed onora l’eredità teatrale, senza tempo, di Ettore Petrolini.

Domenica 20 ottobre ore 21.00

Massimo Venturiello in

Chicchignola di Ettore Petrolini

Regia di Massimo Venturiello

con Maria Letizia Gorga,

e (in o.a)

Franco Mannella, Claudia Portale, Carlotta Proietti.

Si può definire “Chicchignola” una commedia contemporanea e tradizionale al tempo stesso. Non a caso il suo autore è stato spesso associato a Plauto, il più moderno drammaturgo di tutti i tempi. La grande forza di Petrolini, quella che appartiene a una ristrettissima schiera di artisti geniali, sta nel ritrovare terreno fertile in qualsiasi epoca. Avremmo potuto incontrarlo nel teatro dell’antica Roma e al contempo non è inimmaginabile pensarlo, forse addirittura con accresciuta forza innovativa, tra duemila anni accanto a chissà quali nuove forme teatrali.



La trama di questa commedia è semplice. Chicchignola, un uomo qualunque che tira avanti vendendo giocattoli da lui stesso costruiti, su un carretto, lungo le strade di Roma, è oggetto di comune derisione. Questa sua passione per palloncini e giocattoli sembra essere espressione di grande ingenuità, se non addirittura di stupidità. Con estrema facilità dunque sua moglie lo tradisce col suo migliore amico, nella convinzione che il marito non riuscirà mai a scoprirlo.

Un finale a sorpresa però ribalterà completamente la situazione e i cosiddetti furbi che ronzano attorno al poetico protagonista dovranno ricredersi e confrontarsi con la loro squallida superficialità.

Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Abbonamento € 180 otto spettacoli €150 sette spettacoli

• Platea secondo settore € 20.00

• Abbonamento € 140 otto spettacoli €120 sette spettacoli

• Galleria € 15.00

• Abbonamento € 100 otto spettacoli € 90 sette spettacoli

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. ( superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

tutti i giorni, sino al 20 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp - Emal info@ilteatrodellalbero.it