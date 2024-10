Taggia, inaugurato il nuovo spazio per giovani "La Rotonda - FamigliE in Corso" (Foto)

Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato lo spazio "La Rotonda - FamigliE in Corso", un progetto significativo a sostegno delle famiglie e dei giovani del territorio, promosso dal Comune di Taggia. L'iniziativa, nata dalla delibera approvata lo scorso 13 agosto, prevede una co-progettazione esecutiva per la gestione di questo spazio, destinato alla realizzazione di eventi, attività e iniziative con finalità informative ed educative, volte a sostenere le famiglie e i giovani residenti nei comuni di Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora.

Il progetto, che si protrarrà fino al 31 agosto 2025, è frutto di una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale e diversi enti del terzo settore, che lavoreranno insieme per pianificare e gestire le attività. L'obiettivo principale è "fornire servizi di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione alla prevenzione, sensibilizzazione e supporto nelle sfide legate allo sviluppo dei giovani e alle dinamiche familiari".

Tra le attività già in programma ci sono percorsi di mediazione familiare, consulenza psicologica ed educativa, e laboratori dedicati a minori e genitori. Saranno inoltre promossi interventi specifici per le famiglie in crisi, con un'attenzione particolare alla cogenitorialità. Un programma di sensibilizzazione del territorio, con iniziative come il Ludobus nelle vallate, coinvolgerà tutta la comunità, promuovendo i servizi offerti dallo spazio.

Le attività si svolgeranno presso i locali del secondo piano dell'ex sede della Comunità Montana, ora di proprietà comunale, appositamente ristrutturati per creare un ambiente neutro e accogliente, ideale per il dialogo e il confronto. Il progetto, dal costo complessivo di oltre 57.000 euro, sarà finanziato in parte dal Comune di Taggia con un contributo di 40.000 euro, pari al 70% del totale. Il restante 30% sarà coperto dai partner del terzo settore, che forniranno risorse economiche e organizzative.

Con l'inaugurazione di oggi, "La Rotonda - FamigliE in Corso" diventa ufficialmente un luogo di incontro pensato per favorire il benessere delle famiglie e promuovere il dialogo e la collaborazione tra i cittadini, con un ricco calendario di attività che proseguiranno per tutto l'anno.