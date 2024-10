CNA Imperia lancia nuovi corsi di formazione per autoriparatori: aggiornamenti cruciali sui lubrificanti motore

CNA Imperia, in collaborazione con Cuneolub e Fortec srls, continua a tracciare la via della formazione tecnica specializzata per il settore autoriparazione, portando a novembre un appuntamento imperdibile per gli operatori automotive. Il prossimo corso di aggiornamento tecnico affronterà un tema di vitale importanza per tutti gli autoriparatori: i lubrificanti motore.

L’evoluzione delle tecnologie costruttive dei motori endotermici, soprattutto negli ultimi 15 anni, ha rivoluzionato il settore. La scelta dei lubrificanti è oggi più complessa che mai, a causa delle specifiche sempre più dettagliate e mirate imposte dai vari costruttori. In particolare, i lubrificanti per i motori del gruppo STELLANTIS, come i motori EB con cinghia distribuzione a bagno d’olio, sono al centro di queste nuove sfide, così come i prodotti per la protezione dei sistemi di raffreddamento.

L’aggiornamento è vitale per restare al passo con le ultime innovazioni e garantire prestazioni ottimali nei veicoli. Questo corso rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque voglia operare con professionalità e competenza in un settore in continua trasformazione. E per sottolineare l’importanza strategica della formazione, CNA Imperia ha deciso di rendere il corso gratuito e aperto a tutti gli operatori del settore.

Afferma Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia: "Essere competitivi oggi significa essere preparati, e la preparazione passa attraverso una formazione continua. Non possiamo permetterci di rimanere indietro. I nostri corsi offrono strumenti concreti per affrontare con successo le sfide tecniche di ogni giorno. La nostra missione è garantire che ogni autoriparatore sia pronto a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più complesso e tecnologico."

Questo appuntamento sui lubrificanti motore sarà il primo di una serie di corsi tecnici dedicati ai vari settori della lubrificazione, che affronteranno argomenti come lubrificanti per cambi manuali e automatici, differenziali, liquidi radiatore, liquidi freno e molto altro ancora.

Calendario del corso "Lubrificanti Motore":

Lunedì 4 novembre, h. 20.30 – Imperia, IIS G. Marconi

– Imperia, IIS G. Marconi Martedì 5 novembre, h. 20.30 – Sanremo, Sede CNA

– Sanremo, Sede CNA Giovedì 7 novembre, h. 20.30 – Bordighera, Croce Rossa

Per informazioni e iscrizioni, contattare l’ufficio CNA Imperia al numero 0184 500309 o inviare una mail a vazzano@im.cna.it