Siglato il gemellaggio di reciprocità tra Yacht Club Sanremo e Royal New Zealand Yacht Squadron

Nella stagione della 37a America’s Cup, lo Yacht Club Sanremo sigla il gemellaggio di reciprocità con il Royal New Zealand Yacht Squadron, lo storico club di Auckland, sede dei Defender. Agli antipodi di Sanremo, il RNZYS si affaccia sul celebre golfo di Hauraki, nel Westhaven Marina di Auckland, dove organizza migliaia di regate e eventi sociali, dal 1817. L’affinità elettiva tra i due yacht club risponde alla mission comune di promuovere la vela e l’amore per il mare, in particolare verso giovani e appassionati, con attività didattiche, ricreative e agonistiche. Lo YC Sanremo ha all’attivo oltre settant’anni di scuola vela e attività competitive, organizzando manifestazioni con oltre tremila atleti e appassionati ogni stagione.

“Siamo entusiasti di questo nuovo gemellaggio - ha dichiarato Umberto Zocca di Montelupo, Commodoro YC Sanremo – e di collaborare con una realtà prestigiosa come il Royal New Zealand Yacht Squadron, un’opportunità per condividere esperienze e favorire scambi tra i soci”.

L’accordo di gemellaggio prevede infatti diritti di reciprocità per i membri di entrambi i club, con la possibilità di accedere alle strutture e alla clubhouse, ai servizi, alle attività di regate e eventi sociali. L’accordo sarà sugellato dallo scambio dei rispettivi guidoni il prossimo dicembre in Nuova Zelanda, con il socio onorario Alessandro Tosetti in qualità di ambasciatore, che proprio dal RNZYS riprenderà la sua circumnavigazione in solitario a bordo della vela Aspra con la tappa conclusiva Auckland-Sanremo. Tosetti, accompagnato da Raffaella Ramondetti, Comunicazione YC Sanremo, consegnerà il guidone italiano e sarà onorato di ricevere quello neozelandese che viaggerà con lui su Aspra fino in Italia, per essere esposto nella biblioteca del club matuziano. Lo YC Sanremo non vede l’ora di dare il benvenuto ai soci del RNZYS.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a seguire i canali ufficiali dello Yacht Club Sanremo e del Royal New Zealand Yacht Squadron.