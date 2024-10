Sanremo: pista di atletica danneggiata e piena di 'bubboni', preoccupazione tra le società sportive (Foto)

Da diversi giorni una parte della pista di atletica a Pian di Poma di Sanremo, è danneggiata. Sotto la pista, infatti, nella zona della partenza dei 100 metri, il manto ha cominciato a sollevarsi, creando veri e propri ‘bubboni’ in più corsie, che attualmente vengono evitate.

Secondo gli esperti dell’atletica, quanto accaduto sarebbe il ‘malanno’ più letale che possa verificarsi a una pista che, al momento, non si sa quanto e verso dove si espanderà. Il manto sintetico, era stato installato dalla ditta Mondo nel 2011 e costituisce ovviamente il cuore dell'impianto.

In alcuni punti, vicini alla partenza dei 100 metri il manto sintetico è appoggiato su di un sottile strato di cemento e soffre ogni sorta di pressione. Quando la ditta consegnò la pista, presentò all'allora Amministrazione una specie di severo regolamento che, secondo alcuni esponenti delle società sportive matuziane, non tutti rispettano.

Ultimamente i lavori per mettere in ordine l'impianto di irrigazione, avrebbero infatti visto transitare sulla pista diversi veicoli a motore senza che vi fosse qualcuno che li avvisasse del pericolo e approntasse un corridoio di tavole su cui passare. Secondo il Comune, invece, il danno sarebbe stato provocato da un tubo dell’irrigazione, che si è rotto provocando la fuoriuscita dell’acqua. Da palazzo Bellevue è stata interpellata la ditta 'Mondo' ed i responsabili sono in attesa di una risposta.