Via il numero chiuso da Medicina, Viale: "Battaglia vinta dalla Lega, ora formare medici per i Pronto Soccorso"

“Accolgo con grande favore la storica decisione di abolire il numero chiuso per le facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a partire dal 2025. Questa battaglia, vinta dalla Lega, offrirà finalmente ai giovani la possibilità di accedere a questi corsi di studio senza essere penalizzati da un test d’ingresso, ma con una selezione basata sui risultati dei primi sei mesi di studio, anziché su quiz a crocette.

Questa riforma rappresenta un primo passo per affrontare la cronica carenza di personale medico che affligge il nostro sistema sanitario. Un passo necessario per affrontare il problema successivo che è quello dell’imbuto formativo nelle scuole di specializzazione e incentivare i giovani medici a diventare medici dei Pronto Soccorso. Con l’attuale governo, come dimostrano i numeri, sono stati stanziati ben 6,4 miliardi di fondi in più per la sanità nei prossimi due anni, portando il Fondo Sanitario Nazionale al record storico di 140,6 miliardi nel 2026. Nonostante le falsità della sinistra. Infine, non posso non menzionare l’importante accordo tra Regione Liguria e Università degli Studi di Brescia, che prevede l’inserimento di medici specializzandi nelle nostre aziende sanitarie locali. Questo accordo, fondamentale per rafforzare gli organici e garantire la continuità delle cure, è un segnale concreto di collaborazione tra istituzioni accademiche e il nostro sistema sanitario regionale, a beneficio di tutti i cittadini liguri e avrà una ricaduta importante soprattutto in Asl1”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, candidata con la Lega alle elezioni regionali della Liguria.