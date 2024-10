Taggia: martedì prossimo alla Madonna Miracolosa la memoria di San Giovanni Paolo II

Martedì prossimo, al Santuario-Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia si celebrerà la memoria di liturgica di San Giovanni Paolo II. 17:15 inizierà la preghiera del Santo Rosario all’altare della Madonna Miracolosa, alle ore 18.00 la Santa Messa presieduta da Mons. Alberto Maria Careggio (Vescovo Emerito di Ventimiglia-Sanremo e assistente del Papa durante i soggiorni in Valle d’Aosta). Durante la preghiera sarà esposta alla venerazione dei fedeli la Reliquia di San Giovanni Paolo II.

Celebrare questa memoria nel Santuario-Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia assume un significato particolare, vista la lettera inviata personalmente dal Pontefice nell’anno 2005 mentre si trovava ricoverato al Policlinico Gemelli, in occasione del 150° anno Giubilare.

In questo scritto San Giovanni Paolo II così si rivolgeva ai fedeli: "La comunità si ponga docilmente alla scuola della Vergine Immacolata per comprendere quanto grande sia l’amore misericordioso di Dio per ogni essere umano. Sotto il suo sguardo amorevole ogni credente e ogni comunità siano pronti a “prendere il largo” affrontando senza esitazioni né paure le sfide sociali e religiose del nostro tempo, per far sì che, con il suo materno sostegno, giunga a tutti, anche a coloro che sono “lontani”, l’annuncio di Cristo, Salvatore del mondo".

"È con questo spirito - evidenziano dal Santuario - che vogliamo affidarci all’intercessione di San Giovanni Paolo II e metterci sotto la protezione della Vergine Maria".