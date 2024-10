Candidato per 'Liguri a testa alta Orlando presidente', Angelo Roberto Manduca, coordinatore del Pd del Golfo dianese, forte di una lunga militanza politica e amministrativa propone la sua candidatura per un posto in consiglio regionale.

Il video

Al centro del suo programma dare voce, appunto al Golfo dianese, soprattutto in relazione alle sue potenzialità turistiche.

Informazione politica elettorale A PAGAMENTO