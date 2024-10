Sanremo, da domani a a sabato l'edizione 2024 del Premio Tenco: la rassegna dedicata alla Canzone d’Autore (foto)

Da domani, giovedì 17 ottobre, a sabato 19 ottobre a Sanremo si terrà il Premio Tenco 2024. La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Domani il primo appuntamento aperto al pubblico sarà alle ore 15.00 nella sede del Club Tenco: si terrà il primo incontro nazionale delle rassegne e dei premi italiani di canzone d’autore e di qualità. Questo incontro è stato fortemente voluto dal Direttivo del Club Tenco, in occasione del cinquantenario della Rassegna, per creare un tavolo di confronto e sinergia con le principali realtà culturali di musica d’autore.

A moderare la tavola rotonda, assieme a Stefano Senardi e Paolo Talanca in rappresentanza del Direttivo del Club Tenco, ci sarà Andrea Scanzi e saranno presenti i rappresentanti delle manifestazioni o i presìdi più importanti.

Ecco l’elenco completo: Musicultura, Fondazione De André, Fondazione Gaber, MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti, Premio Bertoli, Premio Pigro, Premio D'Aponte, Premio L’artista che non c'era, Premio Botteghe d'autore, Musica contro le mafie, Premio Ciampi, Dallo sommano allo showman, Premio Lauzi, Premio Bindi, Officina Roversi, Rock Targato Italia, L'Isola in collina, Hanno dimostrato il loro interesse, pur non potendo essere fisicamente presenti a Sanremo, il Premio Lunezia, il Premio Parodi e Officina Pasolini.

Il Tenco, dunque, locomotiva di queste realtà che valorizzano la musica d’autore, invita per la prima volta le manifestazioni sorelle a confrontarsi sulla situazione. A Sanremo si rifletterà per esempio sulla possibilità di fare rete e di valorizzare sempre più la musica dal vivo.

«Non ci illudiamo che questi siano gli stati generali e che da questo incontro possano venire fuori le soluzioni dei nostri diversi problemi, che però hanno una motivazione comune – spiega Stefano Senardi – L’intento è quello di contestualizzare il momento storico dell’Italia, della musica e della canzone d’autore: mancanza di risorse e soprattutto di ideali, nel mondo della cultura dell’educazione scolastica».

«Ci piacerebbe innescare un meccanismo e una serie di proposte che ci possano aiutare a fare rete e comunicare maggiormente tra noi – commenta Paolo Talanca – per condividere le nostre problematiche e verificare se tutti insieme possiamo beneficiare di risorse in più sia a livello di visibilità, che di comunicazione o economiche. Si sta creando una vera e propria spaccatura ed entrare in certi circuiti per la musica più riflessiva è praticamente impossibile. Questo purtroppo sta cambiando il gusto e l’idea di canzone del pubblico».

A seguire, alle ore 18.00, nella ex chiesa Santa Brigida (nel quartiere Pigna) si terrà il concerto di Giovanni Block, presentato da Steven Forti.

Alle ore 21.00 al Teatro Ariston la prima della tre serate presentate da Francesco Centorame e Antonio Silva vedrà sul palco la consegna delle Targhe Tenco a:

PAOLO BENVEGNÙ (“È inutile parlare d’amore”, Woodworm, Distribuzione Universal, Migliore album in assoluto);

DIODATO (“La Mia Terra”, Carosello Records, Migliore canzone singola);

SIMONA MOLINARI (“Hasta Siempre Mercedes”, BMG, Migliore album di interprete);

SETAK (“Assamanù”, Cassis Publishing, Migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia);

ELISA RIDOLFI (“Curami l'anima”, Squilibri Editore, Migliore album opera prima);

ALBERTO ZEPPIERI (produttore artistico di “Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano”, Azzurra Music, prodotto da Migliore album a progetto).

Le Targhe Tenco vengono assegnate dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di Canzone d’Autore pubblicati nel corso dell’anno, ovvero in questa edizione resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dell’associazione. Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco (Targhe assegnate fino a oggi: www.clubtenco.it/albo-doro/; regolamento: www.clubtenco.it/regolamento-targhe/).

Nel 2024 risultato record nella fase del ballottaggio con la partecipazione di 239 votanti.

A Tullio De Piscopo verrà assegnato il Premio “I suoni della canzone”, con la seguente motivazione: “Carriera segnata da una versatilità straordinaria, Tullio De Piscopo ha collaborato con i più grandi nomi della musica mondiale. Quel che forse più conta è che ha sempre saputo dare un'impronta personale e creativa ai suoi lavori, diventando un punto di riferimento per generazioni di batteristi. Il suo contributo alla canzone d'autore italiana è perciò letteralmente inestimabile”.

Si esibiranno in qualità di ospiti Francesco Tricarico e Michele Staino con Gianni Coscia e Fabrizio Mocata.

Tra gli altri eventi che precedono le serate, oggi, mercoledì 16 ottobre, alle ore 11.00 al Teatro Ariston si terrà, dopo gli incontri degli scorsi anni dedicati a Gaber, De André e Jannacci, una masterclass per gli studenti dedicata a Pino Daniele a cura di Marika Amoretti. Partecipano Fausta Vetere, Tullio De Piscopo, Carmine Aymone e Stefano Senardi. Ormai è una consuetudine che la Rassegna sia anticipata da un evento per le scuole del territorio, che ha visto lo scorso anno partecipare più di mille ragazzi di medie e superiori. La masterclass del 2024 prende spunto dalla prossima uscita del docufilm Pino Daniele. Nero a metà, a cura di Marco Spagnoli e Stefano Senardi, prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures. La masterclass verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Club Tenco (www.facebook.com/clubtenco/).

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

Quest’anno la scenografia sarà firmata da Valerio Berruti, artista che utilizza l’antica tecnica dell’affresco, la scultura e la video animazione per creare immagini essenziali, ispirate al mondo sospeso dell'infanzia., in cui tutto deve ancora avvenire.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la Canzone d’Autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Main Sponsor del Premio Tenco è SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Per il secondo anno consecutivo Rockol è Media Partner del Club Tenco: una collaborazione nata nel 2023 grazie ai comuni valori improntati al rispetto della tradizione della musica italiana in genere e cantautorale nello specifico e sfociata anche in una partnership estesa al Festival di Sanremo.

Radio Capital è la prima radio partner nella storia del Premio Tenco, per l’edizione speciale 50 anni Tenco. Il programma “Capital Records”, sia nella versione di Marco Biondi che in quella di Mixo e Luca De Gennaro, si trasferisce a Sanremo in diretta dal Teatro Ariston per raccontare l’importante traguardo dei 50 anni della rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa d’Italia.

In allegato all'articolo il programma dell'evento.