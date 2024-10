Badalucco: il fungo torna a essere grande protagonista presso Le Macine del Confluente.

I funghi sono una vera prelibatezza, ma attenzione a quelli con il colore rosso e i pallini bianchi. Se volete assicurarvi un'esperienza senza rischi, Le Macine del Confluente di Badalucco è il punto di riferimento per i gourmet locali e i turisti in cerca delle migliori specialità del territorio.

A partire dal prossimo venerdì 17 ottobre, il giovane e talentuoso chef, Giancarlo Borgo, utilizzerà funghi porcini freschi in diverse preparazioni innovative e sorprendenti.

Il nuovo menù degustazione, interamente dedicato all'irresistibile "Fungo Porcino" celebra questo pregiato ingrediente attraverso una selezione di piatti raffinati e gustosi.

Si inizia con un trio di antipasti: i Porcini trifolati, caratterizzati da un sapore intenso e avvolgente, ed accompagnati da un flan di Zucca dal gusto delicato e cremoso; i Porcini crudi, serviti in un’insalata croccante e non può mancare una specialità della cucina: i Porcini fritti, dorati alla perfezione e accompagnati da una vellutata crema di Parmigiano, che arricchisce il piatto con la sua sapidità.

Come primo piatto, i Tagliolini di semola di grano duro, cucinati con Porcini freschi e castagne. La combinazione di questi ingredienti offre un equilibrio perfetto tra la consistenza ricca dei funghi e la dolcezza delle castagne, creando un'armonia di sapori che delizia il palato.

Come piatto principale, potete scegliere tra due gradevolissime opzioni: il Cappello del Prete brasato lentamente, servito con una cremosa salsa di Porcini che esalta il gusto della carne, rendendola tenera e saporita. In alternativa, un trancio di Baccalà, adagiato su una base di crema di Parmigiano e Porcini, che regala un'esperienza gastronomica che unisce mare e terra in un connubio perfetto.

Infine, per concludere la vostra esperienza culinaria, potrete scegliere tra un’ampia selezione dei dessert disponibili in carta.

Questo menù è disponibile ogni venerdì al costo di 50 euro, escluse le bevande. Negli altri giorni i piatti con i funghi si potranno ordinare dalla carta. E se qualcuno non è amante dei funghi, non c'è problema: si possono scegliere altre deliziose opzioni dalla carta.

Le Macine del Confluente offre una cucina moderna con una particolare attenzione alle ricette tradizionali del territorio, alla stagionalità e alle esigenze dei clienti, includendo anche diverse opzioni vegetariane accanto alle molto amate tagliate di carne e costolette di agnello.

Si consiglia di prenotare chiamando il numero 0184.407018. La Locanda le Macine del Confluente è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Badalucco in località Oxentina.

Dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e può essere contattato anche via mail: info@macine.eu.