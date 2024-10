Taggia, strada dissestata in regione Doneghe,la richiesta dell'Usb: "Niente lavori, il comune intervenga" (foto)

Il sindacato USB chiede all'amministrazione di Taggia di provvedere a mettere in sicurezza il tratto di strada nei pressi dei centri commerciali Carrefour ed Eurospin, regione Doneghe.

"Nei mesi scorsi avevamo protestato per la situazione penosa della strada a causa di avvallamenti e buche pericolose per la circolazione, spiega la sigla sindacale, e per la presenza di pietrisco dovuto allo sfaldamento del manto stradale. L'anno scorso durante una riunione tra il comune di Taggia e i centri commerciali era stato stabilito che ci sarebbero stati i lavori di asfaltatura del tratto interessato ma ad oggi, dopo più di un anno, di lavori non se ne sono visti se non con dei semplici rattoppi che dopo le prime piogge si sono sfaldati".

"Chiediamo quindi che la situazione sia risolta, prima che qualcuno si faccia male", conclude il sindacato.