CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 15 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Premio Tenco 2024

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- JOKER: FOLIE À DEUX – ore 16.45 - 19.15 – 21.45 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Lady GaGa, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz – Azione/Drammatico – “Arthur Fleck è in carcere per aver commesso cinque omicidi (in realtà sei, ma di uno la polizia non è al corrente), fra cui quello più clamoroso in diretta tv nazionale, ed è in attesa del processo che deciderà della sua pena: la sua avvocatessa vuole chiedere per lui l'attenuante dell'infermità mentale che riconosca la personalità doppia Arthur/Joker, il viceprocuratore distrettuale Harvey Dent invece vuole la sua testa, invocando la pena di morte. I suoi carcerieri (e aguzzini) lo deridono e lo umiliano, ma uno di loro gli permette (a titolo di scherno) di entrare in un coro di internati di cui fa parte Lee, la giovane donna di cui Arthur si innamora all'istante, intravvedendo in lei la sua prima opportunità di essere realmente visto e accolto: ma Lee è innamorata di lui o del Joker?...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- IL ROBOT SELVAGGIO – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Chris Sanders – Animazione – “Precipitato dal cielo su una scogliera dalle colonne basaltiche, un robot viene attivato incidentalmente attivato dalla fauna locale. Programmato per servire, cercherà di fare amicizia con gli animali, imparando persino la loro lingua, ma tutti lo considerano una sorta di mostro. Le cose cambiano quando un orso lo spinge giù da un dirupo, facendolo cadere su un nido e uccidendo così una famiglia di oche... a parte per un uovo. Quando l'oca nascerà, per via dell'imprinting, inizierà a considerare il robot Rozzum 7134 come fosse sua madre. Per educarlo, ‘Roz’ si affiderà ai consigli di un'astuta e golosa volpe di nome Fink e cercherà di insegnargli a volare in tempo per la migrazione, un'impresa non facile perché l'oca ha ali minute e gli altri membri della sua specie non vedono di buon occhio che sia cresciuta dal "mostruoso" robot. I veri problemi però arriveranno quando altri robot giungeranno sull'isola...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

- SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY – ore 19.30 - 21.30 – di Ian Bonhôte, Peter Ettedgui - con Christopher Reeve, Johnny Carson (II), Bill Clinton, Hillary Clinton, Glenn Close – Documentario/Biografico – “Il documentario racconta la storia dell'attore di Superman, colpito nel 1995 da una paralisi a seguito di un incidente e morto all'età di 52 anni nel 2004. Presentato durante il Sundance Film Festival 2024, il film ripercorre i momenti più emozionanti della vita di Reeve, come la sua profonda amicizia con Robin Williams...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FAMILIA – ore 17.00 – di Francesco Costabile - con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese, Francesco De Lucia - Drammatico - "Licia è una donna che si divide tra lavoro e figli. Suo marito Franco Celeste è appena uscito di prigione, ha provato ad allontanarlo per via dei suoi atteggiamenti violenti senza successo. Nella sua vita ripiomba più volte, malgrado i tentativi di denunce e allontanamenti vari, e questo funesta la sua serenità e quella dei suoi due figli. In particolare Luigi, che sta prendendo una brutta piega: rincasa tardi la sera, frequenta neofascisti, è sempre di cattivo umore. Intanto la violenza in casa non accenna a diminuire...”

Voto della critica: ***

- IL TEMPO CHE CI VUOLE – ore 19.30 - 21.45 – di Francesca Comencini - con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo, Luca Donini - Drammatico - "Un padre entra nel laboratorio di ceramica della figlia e la maestra gli consegna la statuetta di un cane. ‘L'ha fatto tutto la bambina?’, chiede il padre, sorpreso dalla qualità del manufatto. Quel padre è il regista Luigi Comencini, e in quel suo dubbio è contenuta l'insicurezza con cui sua figlia Francesca farà i conti per tutta la vita, nel confronto con un genitore gigantesco per talento, fama e personalità. Un genitore che per lei ha avuto tempo, ascolto e attenzione, come l'ha sempre avuto (anche nel suo cinema) per tutti i bambini, ma nel cui cono d'ombra Francesca si è mossa a disagio, sempre preoccupata di ‘essere in campo’ al momento sbagliato, contemporaneamente visibile e invisibile ai propri occhi e a quelli di quel padre ingombrante e venerato. Ci vorrà tanto tempo, e il passaggio (in ombra, appunto) attraverso alcuni anni difficili, perché padre e figlia trovino un rapporto meno sbilanciato e conflittuale, e perché Francesca diventi a tutti gli effetti ‘collega’ di un artista che ha lasciato il segno nel cinema italiano...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VERMIGLIO – ore 17.00- 19.30 – di Maura Delpero - con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari - Drammatico - "Lucia, Ada e Flavia sono le tre figlie femmine della famiglia Graziadei che ha contato dieci nascite, non tutte purtroppo andate a buon fine, come succedeva nell'Italia rurale all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. I Graziadei vivono nella frazione trentina di Vermiglio, in una casetta in mezzo ai campi e alla neve dei lunghi inverni di montagna. Il capofamiglia è un maestro elementare che si sforza di insegnare ai suoi studenti non solo ad esprimersi in un italiano corretto invece del dialetto che tutti (compresi i Graziadei) parlano a casa, ma anche ad aspirare a qualcosa di più bello e più alto della fatica quotidiana. Quando i Graziadei ospitano un soldato siciliano che ha disertato l'esercito si innesca una reazione a catena che l'unità famigliare dovrà gestire, e che si svilupperà lungo le quattro stagioni dell'ultimo anno di guerra...”

Voto della critica: ****

- MADAME CLICQUOT – ore 21.45 – di Thomas Napper - con Haley Bennett, Tom Sturridge, Sam Riley, Leo Suter, Natasha O'Keeffe - Drammatico - "Dopo la prematura morte del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot sfida le convenzioni assumendo le redini dell’azienda vinicola che i due coniugi avevano da poco avviato insieme. Guidando l’azienda attraverso vertiginosi rovesci politici e finanziari, la protagonista resiste alle critiche, rivoluziona l’industria dello champagne e diventa una delle prime grandi donne d’affari del mondo...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IDDU – L’ULTIMO PADRINO – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Antonio Piazza, Fabio Grassadonia - con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo - Drammatico – “’Da qualche parte in Sicilia’, un padre insegna ai suoi tre figli a sgozzare una pecora: il maggiore non ne ha il coraggio, all'unica femmina non viene permesso, e il più piccolo si rassegna a compiere il gesto brutale, consapevole di non potersi sottrarre al proprio destino. È in questo incipit che Fabio Grassadonia e Antonio Piazza enucleano la figura di Matteo Messina Denaro, figlio minore del boss Gaetano e capo di Cosa Nostra denominato (fra i tanti soprannomi) ‘u pupu’ - che vuole anche dire il burattino. L'ex sindaco, assessore e consigliere comunale Catello Palumbo invece è soprannominato ‘il preside’, per sottolineare non solo un suo trascorso come dirigente scolastico, ma anche il suo livello culturale più elevato rispetto al contesto nel quale è cresciuto. Quando Palumbo esce dal carcere, sommerso dai debiti, i Servizi segreti gli fanno un'offerta che non potrà rifiutare: quella di stanare Messina Denaro dalla latitanza e renderne possibile la cattura, attraverso una corrispondenza a base di pizzini. Ma chi è il gatto e chi è il topo resterà da stabilire...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LA STORIA DI SOULEYMANE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Boris Lojkine - con Abou Sangare, Nina Meurisse, Alpha Oumar Sow, Emmanuel Yovanie, Younoussa Diallo - Drammatico – “Immigrato a Parigi dalla Guinea, il giovane Souleymane attende con ansia il colloquio con l'ufficio immigrazione locale per ottenere asilo e regolarizzare la presenza in Francia. Nel frattempo sbarca il lunario sfrecciando per la città in bicicletta e facendo consegne, subaffittando il profilo su un'app da un conoscente. Per dormire, deve prenotare ogni giorno un posto letto nella sistemazione provvisoria statale e presentarsi in tempo la sera alla partenza del pullman, schivando i vari ostacoli umani e istituzionali che cercano di mettergli i bastoni tra le ruote...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it