Subbuteo: il Master Sanremo secondo in classifica dopo il girone d'andata del campionato di Serie B (Foto)

Buone prestazioni per gli atleti del Master Sanremo, unica società ligure impegnata nel Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo), che ha disputato il girone di andata dei campionati nazionali di Serie B e Serie C a squadre.

Il Master Sanremo ci riprova in un campionato che sulla carta è il più tosto degli ultimi anni con squadre agguerritissime e che si giocheranno la promozione nella massima categoria fino all’ultimo secondo. Sono scesi in campo, nella formazione principale che ha giocato in Serie B: Gianfranco Calonico (fresco campione del mondo), Massimiliano Croatti, il belga Jerome Heyvaert, Carlo Alessi e il nuovo arrivato (da Brescia) Francesco Torano. Purtroppo assente Claudio Dogali.

E’ stato un girone di andata, come previsto, particolarmente equilibrato e, il secondo posto finale è da considerarsi comunque positivo, anche se qualche punto qua e là è stato lasciato sul campo. La formazione matuziana ha disputato una serie di ottime prestazioni al sabato, quando ha concluso al primo posto del campionato. Un lieve calo la domenica ha consentito alla formazione toscana di San Miniato di risalire la china, relegando in seconda piazza i biancoazzurri. Il girone di ritorno, che si disputerà ad aprile, sarà comunque difficilissimo e servirà tirar fuori i cosiddetti ‘attributi’ per raggiungere le Serie A.

Per la quarta stagione consecutiva, il Master Sanremo ha portato ai campionati nazionali anche la sua ‘seconda squadra’. Dopo aver sfiorato la promozione in B due anni fa (persa solo allo spareggio), la ‘Masterina’ si è ben distinta con Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono, Alessandro Arca, Mathieu Crasset e il nuovo acquisto Carlo Melia e Piero Bonfante mentre è stato assente il tedesco Frank Stiller. E’ stato comunque un buon girone di andata con la formazione matuziana che ha chiuso al quinto posto assoluto, con ancora la speranza di agganciare il play-off che porta in Serie B.

L’appuntamento per i giocatori del Master Sanremo è per meta novembre quando, a Reggio Emilia, si disputerà il Guerin Subbuteo. Poi inizierà la serie dei tornei internazionali in Francia, Belgio e Spagna ma, ad aprile fari puntati sul girone di ritorno del campionato.

Il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Panetteria 'Il pane da Giampiero' in corso Garibaldi a Sanremo, Ristorante 'Quintalessenza' in via Matteotti a Sanremo, Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo e ristorante ‘Birichini’ in piazza Bresca a Sanremo.

Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.