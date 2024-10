Taggia, lavori torrente Argentina, l'opposizione denuncia: "In Comune non c'è traccia della relazione sulla bonifica bellica"

"Dopo aver chiesto in Comune la relazione sulla nidificazione sugli alberi tagliati per la realizzazione dei nuovi argini, che il Comune che ci ha trasmesso, abbiamo chiesto la relazione di indagine sugli ordigni bellici inesplosi, a carico della Regione, prodromica all'inizio delle opere. Dal Comune ci scrivono gli uffici competenti che detta relazione non è nei loro atti". Lo dice in una nota il Gruppo Consiliare d'opposizione "Progettiamo il Futuro".

"A questo punto ci chiediamo se la stessa sia stata realizzata, come quella ambientale, proseguono i consiglieri di minoranza, e comunque come mai il Comune, sul cui territorio si debbano svolgere tali opere non abbia nei sui atti detta relazione, ed autorizzato i lavori. La sicurezza della nostra città, in accordo con le parole del Sindaco, non è mai negoziabile. Speriamo che il Comune acquisisca la relazione e la renda pubblica".