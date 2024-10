Calcio. Serie D, inatteso ko della Sanremese nella tana dell'Oltrepò. Il commento dell'ad Bortolazzi

Uno stop tanto inatteso quanto doloroso per la Sanremese, che scivola a Broni contro la giovane compagine dell'Oltrepò: nei lombardi, infatti, il giocatore anagraficamente più "anziano" in rosa è un classe 2001.

È la rete di De Rinaldis dopo soli quattro minuti di gioco a decidere la sfida. Matuziani che non sono riusciti più a rimetterla in piedi nell'arco di tutto il match.

Pet quanto sia prematuro guardare la classifica dopo soli otto turni, non cambia molto per i biancazzurri nonostante il ko: la Sanremese infatti resta nel ricco plotone di squadre a quota 11 punti, insieme a Novaromentin, Chisola, Derthona e il quotatissimo Vado. Cinque lunghezze di ritardo dai playoff (il Ligorna, quinto, è a quota 16) e tre di vantaggio sui playout dove l'Imperia, sconfitta ad Asti, si trova a quota 8.

Un turno interlocutorio dunque, se si guardano solamente i risultati. Ma la sensazione è quella di un'occasione sfumata per compiere già a metà ottobre un importante salto di qualità. Anche se ci saranno certamente altre opportunità.

"È una partita difficile anche da commentare - l'analisi dell'ad Andrea Bortolazzi - abbiamo fatto poco e lo abbiamo fatto male. Il loro gol nasce da un nostro palese errore difensivo, da parte nostra abbiamo creato quattro mezze occasioni contro un avversario col quale di occasioni ne avremmo dovute creare a ripetizione. Con questo però non voglio togliere i meriti all'Oltrepò, che ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Sono purtroppo emersi i nostri limiti fuori casa: non so se sia di mentalità, di carattere o di gamba, ma lontano dal "Comunale" abbiamo sempre qualche problema in più: c'è senz'altro da lavorare".