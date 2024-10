L’assessore regionale Scajola all’ultima gara stagionale della Stella Maris: “Eccellenza sportiva a livello internazionale”

L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte, in tarda mattinata, alla premiazione per l’ultima gara della stagione dell’associazione di pesca sportiva dilettantistica Stella Maris di Imperia presieduta da Guido Ascheri. Nel dettaglio si è trattato della 23esima edizione del Trofeo Stella Maris, gara promozionale di traina costiera, sospesa dopo circa due ore per le condizioni del mare.

“La Stella Maris è un’eccellenza della città di Imperia e della Liguria – dice l’assessore Scajola -. Da oltre 40 anni porta avanti la sua attività con grande passione diventando un riferimento, non solo in campo sportivo, ma anche per la cura del mare e il suo operato nel sociale. Come Regione Liguria, in questi anni, abbiamo fatto molto per incentivare lo sport. Con il bando Dote Sport abbiamo aiutato settemila giovani a proseguire o intraprendere un’attività con uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro e vogliamo proseguire su questa strada. Complimenti al presidente Guido Ascheri e a tutti i numerosi associati. In bocca al lupo a coloro che parteciperanno a novembre al mondiale di traina sportiva in altura in Messico. Sono certo che faranno ben figurare il nome di Imperia e della nostra regione portandolo, ancora una volta, a livello internazionale”.