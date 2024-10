Polisportiva Vallecrosia Academy, allo Zaccari il primo torneo della stagione 2024-25 (Foto)

Sport e divertimento alla Polisportiva Vallecrosia Academy. Domenica scorsa si è, infatti, svolto il primo torneo della stagione 2024-25.

Sul campo in sintetico a 9 dello Zaccari si sono affrontati gli Esordienti primo anno della leva 2013 e diverse società del ponente: Asd Oneglia Calcio, Asd Taggia, Asd Ospedaletti Calcio, US Camporosso e Golfo Dianese.

"E' stata una giornata ricca di emozioni e di gare avvincenti" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "I ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy asd guidati dai mister Lapa e Colli, si sono presentati con due formazioni così come il ASD Taggia, arrivando ad avere otto squadre. Le compagini sono state divise in due gironi da quattro squadre ognuna che si sono confrontate in gare di sola andata. Al termine della prima fase, in base al piazzamento, nel pomeriggio si sono svolte le gare di semifinali e finali. La premiazione, che si è tenuta in serata, ha avuto la gradita partecipazione del sindaco Armando Biasi e del consigliere comunale Marco Calipa".

"Miglior piazzamento per la squadra rossa della Polisportiva Vallecrosia Academy asd. Secondo classificato è stato l'Asd Ospedaletti Calcio mentre il terzo posto è stato conquistato dalla squadra bianca della Polisportiva Vallecrosia Academy asd" - dice il Vallecrosia Academy - "Nota di merito per i ragazzi del Golfo Dianese che si sono presentati con la leva 2014 giocando, perciò, sottoleva ma hanno figurato in modo splendido ottenendo il quarto posto della manifestazione. La società ringrazia tutte le squadre intervenute per la disponibilità, per l’impeccabile comportamento dei ragazzi e delle famiglie e per l’ottima partecipazione".