Torna dall'8 dicembre la stagione “Fughe di teatro... e di umorismo” di Bordighera al Teatro Giancarlo Golzi

Riprende, dopo la sosta per i lavori di efficientamento energetico di Palazzo del Parco, la stagione teatrale di Bordighera, sempre sotto le insegne di “Fughe di teatro... e di Umorismo”. Al Teatro Giancarlo Golzi, dall'8 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025 ecco un calendario di spettacoli di prosa firmato dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzato grazie al sostegno del Comune di Bordighera.

Cinque proposte in cinque domeniche, in grado di unire la popolarità di grandi nomi ad alti standard artistici, mantenendo la continuità con il progetto della rassegna tanto apprezzata in passato.

Il cartellone 2024-2025 porta sul palcoscenico di Bordighera attori e registi di rilievo nazionale con una particolare attenzione alla nuova drammaturgia.

Protagonisti d'eccezione saranno Ambra Angiolini (8 dicembre 2024) in quel vero fenomeno del teatro italiano che è lo spettacolo Olivia Denaro, dal libro di Viola Ardone; Gaia De Laurentiis e Max Pisu (5 gennaio 2025), due grandi nomi della scena artistica nazionale in una commedia divertente e poetica; Ugo Dighero, protagonista di un meraviglioso e corale L'Avaro di Molière (26 gennaio 2025); il seguitissimo youtuber ed oggi fenomeno anche televisivo quale eccezionale divulgatore Roberto Mercadini (2 febbraio 2025) e la popolare Veronica Pivetti, ancora a trattare del femminile con la sua cifra amatissima (16 febbraio 2025). Il tutto in un vero patchwork di incontri, emozioni, generi assai diversi offrendo una panoramica davvero interessante sul teatro italiano.

“Grandi titoli e attori di talento: “Fughe di teatro… e di umorismo” conferma la cifra di qualità che l’ha resa un riferimento per chi ama il teatro e che è stata la chiave del successo delle stagioni precedenti” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Il ritorno sul palco del Teatro Giancarlo Golzi, reso possibile grazie al termine dei lavori di efficientamento energetico, apre nuovamente le porte per una platea più ampia, che sono certo sarà coinvolta e partecipe dell’esperienza unica che il teatro permetterà di vivere in ognuna di queste cinque serate. Ringrazio la direttrice artistica Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC per l’appassionato lavoro di ricerca di testi e interpreti di prestigio. Un grazie particolare al Consigliere Barbara Bonavia per la collaborazione”.

Biglietteria online: su Liveticket

Prezzi biglietti:

intero: euro 20,00

abbonamento 5 spettacoli: euro 80,00

Per i biglietti e gli abbonamenti acquistabili in prevendita online sul sito Liveticket sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”), entro i termini stabiliti dalla legge.

SPETTACOLI

DOMENICA 8 DICEMBRE 2024 – ore 21.00

AMBRA ANGIOLINI in

“OLIVA DENARO”

dal romanzo di Viola Ardone

drammaturgia di Giorgio Gallione

regia di Giorgio Gallione

produzione AGIDI - GOLDENART PRODUCTION

C’è una storia vera, e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Ambra Angiolini, attrice di grande popolarità e sempre più convincente credibilità teatrale, si cimenta in questo testo con la complicità di Giorgio Gallione. Così arriva a teatro una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Grazie alla scrittura limpida, poetica e immaginifica di Viola Ardone, Oliva Denaro diventa così la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

DOMENICA 5 GENNAIO 2025 – ore 18.00

GAIA DE LAURENTIIS e MAX PISU in

“COME SEI BELLA STASERA”

di Antonio De Santis

regia Marco Rampoldi

co-produzione NIDODIRAGNO/CMC – RARA PRODUZIONI

29 anni di vita coniugale in 90 minuti… Come sei bella stasera, debutto nella prosa di Antonio De Santis, storico autore di Ale&Franz, sceneggiatore e pubblicitario, segue la storia di Anna e Paolo in dieci quadri che si snodano da pochi mesi dopo le nozze fino al ventinovesimo anniversario. Le dinamiche della vita di coppia e familiare vengono presentate in modo esilarante ma verissimo: le immancabili gelosie, i figli, prima tanto desiderati e cercati, che costringono poi a notti insonni (da piccoli perché non riescono a dormire e da grandi perché non vogliono dormire ma andare a feste) i metri quadrati dell’appartamento che risultano sempre più stretti, la forsennata ricerca di un’intimità minata da nonni-baby sitter…Uno spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori (anche i single!) non possono fare a meno di immedesimarsi. A dar corpo ai protagonisti Gaia De Laurentiis e Max Pisu, due interpreti differenti per formazione e storia che condividono però l’affetto del pubblico e il desiderio di divertire, guidati dalla regia di Marco Rampoldi, sempre più sicuro nella sua ricerca sulla nobiltà del ridere a teatro.

DOMENICA 26 GENNAIO 2025 – ore 18.00

UGO DIGHERO in

“L’AVARO”

di Molière

traduzione e adattamento Letizia Russo

e con Mariangela Torres, Elisabetta Mazzullo, Paolo Li Volsi, Rebecca Redaelli, Fabio Barone, Stefano Di Lauro, Cristian Giammarini

Regia Luigi Saravo

produzione a.ARTISTI ASSOCIATI / TEATRO NAZIONALE DI GENOVA / TEATRO STABILE DI BOLZANO / CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Ugo Dighero si confronta per la prima volta con un grande classico, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo. Nella commedia di Molière si assiste a un epico scontro tra sentimenti e soldi. L’intreccio si svolge intorno alla figura di Arpagone, l’avaro, padre di due figli, noto uomo d'affari. Arpagone ha un carattere schivo e introverso e le sue uniche amicizie sono i soldi, dei quali è gelosissimo. Il protagonista è disposto a sacrificare la felicità dei figli e persino a ingannarli, pur di non dovere fornire loro una dote e anzi acquisire nuove ricchezze attraverso i loro matrimoni. Il conflitto tra Arpagone e il suo entourage è il conflitto tra due visioni economiche: una consumistica e una conservativa. Nella nostra contemporaneità, il gesto immobilista di Arpagone, ossessionato dall’idea di non intaccare il proprio patrimonio, suona quasi sovversivo, in opposizione alla tirannia del consumo. La regia di Saravo ambienta lo spettacolo in una dimensione che rimanda al nostro quotidiano, giostrando riferimenti temporali diversi, dagli smartphone agli abiti anni settanta, agli spot che tormentano Arpagone (la pubblicità è il diavolo che potrebbe indurlo nella tentazione di spendere il suo amato denaro).

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025 – ore 18.00

ROBERTO MERCADINI in

“LEONARDO E MICHELANGELO”

ll disegno delle cose invisibili

Prodotto da SILLABA

Scritto e diretto da Roberto Mercadini

Leonardo definisce la musica come un modo per disegnare ciò che non è visibile agli occhi: "la figurazione delle cose invisibili", scrive lui. Ma più in generale, tutta la sua arte è un modo per mostrare ciò che sfugge allo sguardo: gli stati d'animo, l'anatomia interna, certi dettagli minutissimi della natura, certe ombre quasi impercettibili. L'espressione, poi, risulta particolarmente calzante anche per un altro gigante suo contemporaneo: Michelangelo. Buonarroti non si accontenta mai di rappresentare la realtà per come è. In tutte le sue opere, dalla Pietà Vaticana al Giudizio Universale, lui non rappresenta corpi, ma anime in forma di un corpo. Mercadini, con questa conferenza-spettacolo, ci conduce in un viaggio talvolta struggente e talvolta esilarante nelle opere di Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025 – ore 21.00

VERONICA PIVETTI in

“L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA DONNA”

Un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole

liberamente ispirato all’omonimo trattato di Paul Julius Moebius

di Giovanna Gra

con Anselmo Luisi

regia Giovanna Gra, Walter Mramor

produzione a.ARTISTIASSOCIATI in collaborazione con PIGRA SRL

L’idea che le donne siano state considerate, per secoli, fisiologicamente “deficienti” può suggerirci qualcosa? Il nostro spettacolo nasce da questa domanda e mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti razionali del secolo scorso. “Come stanno le cose riguardo ai sessi? Un vecchio proverbio ci suggerisce: capelli lunghi, cervello corto”. Esordisce così Paul Julius Moebius autore del piccolo compendio L’inferiorità mentale della donna scritto nel 1900, opportunamente definito un evergreen del pensiero reazionario.