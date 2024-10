Taggia, il trasporto sociale ‘Cara&Munta’ si arricchisce con un servizio dedicato agli studenti

Il servizio ‘Cara&Munta’, organizzato dal Comune di Taggia, in collaborazione con i Comuni della Valle Argentina e con la Cooperativa Sociale Delta Mizar, si arricchisce per dare un servizio fondamentale agli studenti della Valle Argentina che frequentano gli Istituti Superiori.

Il progetto di trasporto sociale è stato infatti rimodulato per garantire ai ragazzi il rientro a casa dopo scuola. Con partenza alle 13.30 dal Palafiori di Sanremo il pulmino fa tappa davanti al Liceo Cassini, al Mercato dei Fiori in Valle Armea, alla ‘Rotonda delle Olive’ ad Arma di Taggia, in via San Francesco a Levà in prossimità delle ex Caserme Revelli, e alla stazione ferroviaria di Taggia per raccogliere gli studenti provenienti da Imperia. Il pulmino arriva fino a Triora.

Il Sindaco Mario Conio commenta: “Si tratta di un’iniziativa fondamentale per venire incontro alle esigenze dei nostri ragazzi. Se vogliamo far cresce il nostro entroterra è necessario dare servizi e creare opportunità. I nostri comuni di valle sono luoghi meravigliosi; le istituzioni hanno il dovere di promuovere e facilitare con maggiori servizi la possibilità di risiedervi. Solo così si contrasta il fenomeno dello spopolamento dei borghi".

“Per raggiungere le scuole sulla costa – prosegue il primo cittadino – gli studenti continueranno a utilizzare il servizio pubblico. Ci siamo concentrati sul ritorno a casa, più disagevole.”

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taggia, Maurizio Negroni, aggiunge: “Abbiamo l'adesione di 10 ragazzi e le loro famiglie hanno collaborato attivamente alla costruzione di questo servizio. Crediamo molto in questo progetto a cui stiamo lavorando da tempo. Aver rimodulato il servizio ci permette di dare un’offerta in più mantenendo quella iniziale. Come di consueto, infatti, continuerà ad essere garantita la discesa - con partenza da Triora alle ore 9.00 - per i cittadini che devono spostarsi verso Taggia.”

Per la discesa mattutina da Triora, rimangono quindi garantite le fermate a Molini di Triora, Agaggio Inferiore, Badalucco, Taggia (P.zza Eroi Taggesi e Cimitero), Levà (ufficio postale) e Arma (Rotonda delle Olive e Ipermercato Conad).

“Il servizio è gratuito. È finalizzato al miglioramento della qualità della vita e a fornire più servizi al cittadino,” conclude l’assessore Negroni.

Per poter fruire del servizio di trasporto, ricordiamo ai cittadini residenti nei Comuni afferenti all’ATS 8 (Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora) che è necessaria l’ iscrizione - attraverso la compilazione dell’apposito modulo che dovrà essere consegnato – unitamente agli allegati previsti – al proprio Comune di residenza che avrà cura di inoltrarlo all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Taggia all’indirizzo: servizisociali@comune.taggia.im.it – e la prenotazione quotidiana telefonando al seguente numero 340.8060400 che sarà operativo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Il servizio è garantito dal lunedì al giovedì per i cittadini e dal lunedì al venerdì per gli studenti.