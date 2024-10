Sanremo: modifiche alla viabilità per lavori in Corso Matuzia e Via Nino Bixio

L'inizio di settimana dei sanremesi vedrà due punti nevralgici della viabilità cittadina soggetti a interventi di manutenzione, che comporteranno delle inevitabili modifiche alla circolazione: il primo di questi riguarderà Corso Matuzia, dove verrà effettuata la rimozione di un palo dismesso del semaforo, nella zona della rotonda. Per eseguire i lavori sarà disposto il senso unico alternato di marcia, con la circolazione che riprenderà regolarmente al termine delle operazioni.

Il secondo intervento sarà invece effettuato in via Nino Bixio, dove i lavori riguarderanno le facciate di alcuni palazzi, che comporteranno l'introduzione del divieto di sosta e fermata, nell'area della via in cui sarà allestito il cantiere. Le operazioni si svolgeranno nell'arco di due giornate, con la conclusione prevista per la sera di martedì 15 ottobre.