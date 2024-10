Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 11 a domenica 13 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 11 OTTOBRE

SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per ‘Ottobre di Pace 2024’ (11ª edizione), presentazione libro ‘Verde mare, blu profondo’ della scrittrice Daniela Mencarelli Hoffman, incontro condotto da Loretta Marchi. Sala Punto d’incontro Coop, corso Matuzia, ingresso libero



17.00. XI Concerto di San Romolo con il duo ‘Pizzicante’ formato da Freddy Colt e Davide Frassoni + Presentazione inedito di Antonio Rubino ‘Il fidanzato dei mulini a vento’ a cura dell'Accademia della Pigna. Teatro della Federazione Operaia, ingresso libero



18.00. ‘La culla dell’antica Cina’: lezione Magistrale sulle origini delle arti marziali, come si sono diversificare nel tempo e in diversi luoghi prendendo caratteristiche più specifiche. Sala dei Cappuccini, Via Cappuccini 52



20.00. Tedx Sanremo – Sfumature: evento di comunicazione e divulgazione culturale il cui scopo è stimolare riflessioni, aprire la mente, ispirare e condividere idee di valore con la partecipazione di speakers di stampo internazionale, outsiders, ricercatori, artisti e scienziati: 15 minuti per ogni relatore, 15 minuti per ogni idea ‘degna di essere condivisa’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Paolo Crespi live: concerto del chitarrista Paolo Crespi da Pachelbel a Vasco Rossi, passando per De Andrè, Divani & Divani by Natuzzi. Corso Guglielmo Marconi 18038 Sanremo 296 (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA

10.00-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



17.00. Inaugurazione del progetto artistico internazionale ‘Una mattonella per il Centenario di Imperia’ con direzione artistica a cura di Serenella Sossi. Parasio di Imperia Porto Maurizio, passaggio ‘ex lavatoio’



VENTIMIGLIA

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Isolabona il paese degli antichi mestieri’. Sede dell'UCD/ANPI in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 15 ottobre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II (info e prenotazioni a questo link)

OSPEDALETTI

18.00. 'Libri d'autunno con LeMusE’: Cristina Rava presenta il libro ‘Dalla parte del ragno’ (Rizzoli). Dialoga con l’autrice la giornalista Viviana Spada. La Piccola, ingresso libero



ENTROTERRA

MONTEGROSSO PIAN LATTE

19.00. ‘Balla coi Rulli’: il paese si anima con suoni, musica e balli, il tutto accompagnato da un ottimo street food



PIGNA



17.30-18.30. Incontro pubblico dal titolo ‘Voci dal Territorio’ organizzato da Asl1 in collaborazione con i comuni di Castelvittorio e Pigna, per rispondere alle domande della popolazione in merito al medico di medicina generale, all'infermiere di comunità e sul tecnico di radiologia domiciliare. Sala consiliare del comune in via Umberto I

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



18.30 (ANNULLATO). ‘Quali sono le sfide e i possibili sviluppi dell’intelligenza artificiale?’: conferenza di Paolo Benanti, esperto di etica, bioetica ed etica delle tecnologie e unico italiano membro del gruppo dei consiglieri sull’Intelligenza Artificiale del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Apre l’incontro Maria Betti dell’Associazione Dante Alighieri Comitato di Monaco. Sala ‘C’ dell’Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II, ingresso libero per i soci, biglietto di entrata di 15 euro per i non soci (più info)

19.00. ‘Oktoberfest al mercato La Condamine’: musica del Tyrolfest e piatti tradizionali. Marché de La Condamine, place d' Armes 15

20.00. ‘Mamma mia! The musical’: spettacolo teatrale con le musiche degli Abba. Grimaldi Forum Monaco (più info)





SABATO 12 OTTOBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.30-18.00. ‘La culla dell’antica Cina’: pratica di ‘Nei Gong’ (letteralmente lavoro interno): tecniche di rilassamento e meditazione in movimento, pratiche salutistiche, e ‘Tui Shou’ (mani che spingono): come usare il proprio corpo e la propria mente per sfruttare l’energia. Palestra di arti marziali di Villa Ormond, secondo piano-entrata posteriore (h9.30/13-14.30/18)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 15 maschile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori, anche domani (più info)

15.00-18.00. Per le Giornate Fai d’Autunno, ‘Alla scoperta di Antonio Rubino’: conferenza ‘Antonio Rubino e il Museo Civico’ di Loretta Marchi + ‘Il fondo Rubino presso la biblioteca civica’ di Silvia Pavanello + ‘Rubino,Calvino e il dialetto’ di Marco Cassini. Museo civico di Palazzo Nota. ingresso libero, posti limitati (più info)



18.30. Per la festa del Santo Patrono San Romolo, concerto per violino dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con musiche per un racconto orientale. Teatro del Casino Municipale.

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



21.00. ‘Via Crux - Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire’: spettacolo di e con Giuseppe Cruciani. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



14.00-17.00. Speciale visita accompagnata ‘A più voci’ alla scoperta delle bellezze del parco e della collezione museale della villa: Matteo Littardi conduce i partecipanti all’esplorazione del parco + gli operatori museali di Solidarietà e Lavoro raccontano l’architettura della villa e la sua collezione d’arte all’interno + laboratorio artistico che unirà arte e natura, per creare un ricordo del pomeriggio in Villa. Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti 151, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it



21.00. In occasione dei suoi 35 anni di attività artistica la Camerata Musicale Ligure presenta ‘Omaggio alla città di Imperia ‘Ciak si Suona’ da Hollywood a Cinecittà. Chiesa dell’Ave Stella Maris a Porto Maurizio



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)



17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, vernissage mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Isolabona il paese degli antichi mestieri’. Sede dell'UCD/ANPI in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 15 ottobre



11.30. Inaugurazione di ‘Arziglia Bau’, nuova area cani realizzata presso l’ex campo sportivo in località Arziglia

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



10.00-18.30. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia. Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (maggiori informazioni a questo link)

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

CERIANA

20.00. Cena di beneficenza dell'Association Martini Humanitaire per i bimbi di Madame Marie, a tema Moscatello di Taggia, a sostegno della scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Guinea. Locali del Sottopiazza, renotazione obbligatoria +39 335 676 9919 (Daniele)



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia brillante messa in scena dalla compagnia ‘Riemughe Surve’ di Montalto Ligure dal titolo ‘Strepai Cumme U Fi Marzu’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (ogni sabato), info e prenotazioni a questo link

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



15.00 & 20.00. ‘Mamma mia! The musical’: spettacolo teatrale con le musiche degli Abba. Grimaldi Forum Monaco (più info)

19.00. ‘Oktoberfest al mercato La Condamine’: musica del Tyrolfest e piatti tradizionali. Marché de La Condamine, place d' Armes 15

21.00. 19esimo Festival Internazionale d’Organo di Monaco: concerto di Kali Malone. Eglise du Sacré-Coeur (più info)

NICE

20.30. ‘The Rabeats – Tribute to the Beatles’. Palais Nikaïa (più info)



DOMENICA 13 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. ‘Fiera di Ottobre’ sul Lungomare Italo Calvino e in piazzale Carlo Dapporto

8.30-18.15. Solennità di San Romolo, Vescovo Patrono della città di Sanremo: Celebrazione Eucaristica (h 8.30) + Solenne Concelebrazione Eucaristica con Offerta del cero votivo, Presiede S. E. Mons. Antonio Suetta Vescovo di Ventimiglia-Sanremo (h 10) + Celebrazione Eucaristica (h 11.30) + Recita del Santo Rosario e dei Vespri (h 17.30) + Celebrazione Eucaristica (h 18.15). Concattedrale di San Siro



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00-13.00. ‘La culla dell’antica Cina’: tecniche di ammorbidimento, di espansione e condensazione lavorando sulle articolazioni, i legamenti e i tendini – ‘Fa jin’ (forza esplosiva). Palestra di arti marziali di Villa Ormond, secondo piano-entrata posteriore



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00. Festa del Santo Patrono Romolo: solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

11.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze dei Bastioni del Forte di Santa Tecla, info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 15 maschile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)



14.00-18.00. Per l’evento ‘Domenica di Carta’, apertura straordinaria della Sezione di Sanremo. Sala di studio sanremese, in corso Cavallotti 362, prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Festa del Santo Patrono Romolo: attribuzione dei Premi San Romolo con conferimento del titolo di ‘Amico di Sanremo’ e Proclamazione del Cittadino Benemerito. Intermezzi dell'Orchestra Giovanile ‘Note Libere’. Teatro del Casino Municipale

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



21.00. Per la Festa del Santo Patrono Romolo la Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’ presenta ‘In Paciugu Eleturale’: commedia in tre atti di Alexander Bisson, traduzione ed adattamento di Anna Blangetti. Teatro Ariston, ingresso libero



IMPERIA



10.00. ‘La Velocissima’: gara nazionale non competitiva di circa 5 km libera a tutti con assegnazione del titolo di Campione Regionale Assoluto dei 5000 mt. su strada. Partenza dalla ciclabile del Borgo Prino. verso San Lorenzo, per circa 2.2 km. giro di boa e arrivo al Campo di atletica (più info)

10.00-18.00. Mostra archeologica ‘Imperia 100 anni, 2000 anni di storia’, in cui i visitatori potranno ammirare manufatti che raccontano la trasformazione del paesaggio locale dall'età romana fino al periodo post-medioevale, rivelando le fondamenta millenarie da cui si è sviluppata l'odierna Città di Imperia. Expo Salso, ingresso libero e gratuito, fino al 21 ottobre (lunedì e giovedì pomeriggio h 15.30/18, venerdì, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/18)



10.30-12.30. Per la campagna nazionale ‘Io non rischio’, dedicata alla promozione delle buone pratiche di protezione civile, momento informativo rivolto alla cittadinanza per sensibilizzare sui rischi che possono minacciare il territorio, come terremoti, maremoti, alluvioni, incendi boschivi e rischi vulcanici. Campo di Atletica ‘A. Lagorio’ a Borgo Prino, info 0183 701697-698 (più info)

11.00-13.00. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, appuntamento con ‘La musica di Villa Grock’, in cui si andranno ad esplorare i luoghi della Villa dedicati alla musica. Alla ricerca di materiali di riutilizzo nascosti, per poi creare un originalissimo strumento musicale. Villa Grock (6 euro intero, 4 euro ridotto). Prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

15.00-17.00. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, attività ‘Dalla natura al colore’, in cui prima si visiterà la collezione del MACI – Museo Arte Contemporanea Imperia e dopo si creeranno dei colori naturali per realizzare una bellissima opera d’arte. Villa Faravelli (6 euro intero, 4 euro ridotto). Prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

15.00-21.00. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, ‘In viaggio al Museo Navale di Imperia’: ‘viaggio’ per mare alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche + laboratorio in cui si costruirà uno strumento utile all’esplorazione autonoma del museo, in modo da permettere di focalizzare l’attenzione sulle indicazioni della mappa del tesoro. Museo Navale. Via Scarincio, info museiimperia@solidarietaelavoro.it



17.15. La compagnia del Teatro d'Asporto porta in scena ‘Il Calapranzi di Harold Pinter’, uno spettacolo del genere teatro dell'assurdo, con Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola. Luci e audio Paola Donzella, assistente tecnico Vincenzo Mazzola. Teatro dell’Attrito, info 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.00. Festa dello Sport con possibilità di provare diverse discipline sportive come calcio, basket, judo, karate, danza, pallamano, vela e tiro con l’arco con anche momenti di musica, food track, palestre, esibizioni delle varie società e associazioni sportive, testimonianze e figure scientifiche, Villaggio al Resentello



9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)

9.30-17.00. ‘Immersionamento’: esposizione d'arte a cura The Umbrella Project (gruppo di artisti che vivono nella regione italo-francese delle Alpi Marittime che creano eventi artistici collettivamente) . Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 15 ottobre (più info)



VALLECROSIA



10.00-17.00. Festa della Zucca: il borgo antico, addobbato con le zucche, si anima con piatti a base di zucca, musica, giochi e divertimento. Città alta (più info)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo ‘Isolabona il paese degli antichi mestieri’. Sede dell'UCD/ANPI in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 15 ottobre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI



10.00-18.30. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura della Delegazione FAI di Imperia. Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (maggiori informazioni a questo link)



CERVO



15.00. A Cervo in Blu d’Inchiostro, incontro con il Premio letterario Internazionale Lattes Grinzane. Modera Walter Scavello, docente di inglese del Liceo ‘Cassini’ di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del pianista Paolo Flora, docente del Liceo Musicale di Sanremo. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO



9.30. Per le Giornate FAI d’Autunno, passeggiata al Santuario di N.S. assunta di Berzi (previste tre partenze: 9.30, 11.30 e 14.30) accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (più info)

10.00-18.00. Per le Giornate FAI d’Autunno, ‘Bajardo: un antico borgo tra storia e leggenda’: visita accompagnata di circa 90 minuti del paese (più info)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



MOLINI DI TRIORA



12.00. 26ª Festa della Castagna con piatti a base di castagne dall’antipasto al dolce + intrattenimento musicale con il duo ‘Beatrice & Serena’. Maxi area al coperto, info 329 0527885 (servizio di bus navetta)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

10.00. Festa della Castagna: degustazione di una vasta gamma di prodotti a base di castagne, dai principali come le caldarroste ai piatti più elaborati + bancarelle con prodotti locali + laboratori per grandi e piccini Piazze e vie del paese



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



15.00 & 19.30. ‘Mamma mia! The musical’: spettacolo teatrale con le musiche degli Abba. Grimaldi Forum Monaco (più info)



18.00. ‘Tribute to Shostakovic’: concerto della Monte-Carlo Philharmonic Orchestra diretta dal M° Lio Kuokman con Daniel Lozakovich (violino). Con musiche di Shostakovic, Prokofiev, Mussorgsky e Ravel. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



9.00-17.30. ‘Prom’ du Cœur’: evento di beneficenza organizzato per il nono anno consecutivo dall'Automobile Club di Nizza e della Costa Azzurra in collaborazione con l'Associazione Enfants Cancers et Santé con possibilità di un giro del Lungomare a bordo di un'auto a scelta, tra quasi 100 modelli da collezione. Port de Nice, Esplanade Lympia (più info)



