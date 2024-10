Ginnastica ritmica, concluso il campionato specialità Gold: ecco i risultati della' RIviera dei fiori' (foto)

Con le seconde prove svolte a Genova , si sono concluse le fasi regionali del Campionato Individuale e di specialità GOLD di ginnastica ritmica. Come nella prima prova sono state due le ginnaste della categoria juniores a rappresentare la società 'Riviera dei fiori' in queste gare di alto livello tecnico.

Sabato 28 settembre Sofia Pugachev, migliorando di oltre 8 punti il punteggio totale ottenuto nella prima gara, ha ottenuto il 4 posto ,confermato anche nella classifica generale e ottiene la qualificazione alla fase successiva , l’interregionale di zona tecnica 1 che darà l’opportunità a Sofia di confrontarsi con le migliori ginnaste del nord Italia nella gara in programma a Padova dal 18 al 20 ottobre.

Sabato 5 ottobre è stata Marie Panizzi a scendere in pedana nel campionato di specialità eseguendo due attrezzi, il cerchio e le clavette. Anche in questo caso la giovane ginnasta esordiente nel livello gold , ha migliorato i suoi punteggi, arrivando 4 al cerchio (mancando per un ‘punticino’ la qualificazione alla fase successiva) e al 9 posto alle clavette con qualche imprecisione su cui lavorare nei prossimi mesi. Per entrambe le ginnaste i margini di miglioramento ci sono, e i tecnici che le seguono , Lorenza Frascarelli , ilaria Cavicchia , Daniela Breggion e l’intero staff societario, sono fiduciosi per la nuova stagione appena iniziata che ci vedrà protagonisti su più sezioni (artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino) e su più livelli di difficoltà.

La associazione 'Riviera dei fiori' da molti anni è attiva nel proporre le attività della ginnastica avvicinando a queste discipline un gran numero di atleti proponendo corsi dislocati in varie palestre rese disponibili dai Comuni di Sanremo, Taggia e S. Stefano al Mare.I corsi base vengono proposti in Via Panizzi (ritmica), Via Volta (ritmica ed artistica femminile), ,nella Palestra del Viale delle Palme ad Arma , il Pala Ruffini a Taggia( entrambe attrezzate per la ritmica e l’artistica) e nella palestra comunale di S. Stefano ( ritmica/artistica.) All’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori , super attrezzata con tutti gli attrezzi disponibili montati fissi, c’è la palestra della ginnastica dove si possono provare i corsi base di trampolino elastico e della sezione maschile. Oltre ai corsi dedicati ai giovani, abbiamo varie proposte rivolte a tutte le fasce di età, dai 3 anni agli over 70.Seguiteci sui social o contattateci , mail asdrivieradeifiori@gmail.com.

Da anni l’attività agonistica viene svolta , vista la giovane età dei ginnasti coinvolti, senza ‘forzature’ seguendo un regolamento interno concordato e condiviso dal direttivo con l’intero staff tecnico e ampiamente illustrato alle famiglie. Certo l’attività agonistica viene proposta a ‘misura di ginnasta’ , senza trascurare tutta l’attività di avviamento svolta nei numerosi corsi proposti. Prossimo impegno domenica prossima, a Genova, , con l’esordio stagionale della ginnastica artistica maschile nella 3 prova regionale individuale silver tutti i livelli.