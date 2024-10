Calcio a 7, i risultati della 2a giornata: vittoria per l'Ac Sanremo

Lunedì sera si sono svolte 4 gare della seconda giornata del Campionato di Calcio a 7 che si sta svolgendo sul campo di Santo Stefano; la formazione del Delo Team ha richiesto lo spostamento, ogni squadra ha a disposizione un jolly sia per il girone di andata che dì ritorno.

A dispetto delle formazioni formate da non tesserati ( tranne uno in lista di massimo prima categoria) il livello delle gare è molto alto e la classifica non ha un solo padrone.

I favoriti della Sauts sono stati sconfitti 2-1 dall'Ac Sanremo che ha ribaltato la gara negli ultimi minuti dopo essersi trovata in svantaggio. Gli FF Zurrigo si sono imposti nei minuti finali per 2-0 sui giovani del Real La Marmora che dopo la prima partita hanno trovato una quadra e renderanno dura la vita a tutti.

La US Poggese trova i primi 3 punti sconfiggendo i frontalieri Desperados FC con un primo tempo dove le capacità realizzative sono state superiori.

Gli altri favoriti della Ronin Imperia si sono imposti sui F.lli Diurno che dovevano pr bere un po' le misure del campo e meccanismi di gioco alla prima partita del campionato.

Le partite si svolgono ogni lunedì sui due campi tracciati presso l' impianto di regione Colombera a Santo Stefano dove è presente il servizio di bar e ristorazione.