Sanremo: manca sempre meno alla nuova stagione dell'asta del Mercato dei fiori (Foto)

La nuova stagione dell'asta del Mercato dei Fiori è alle porte: non si ha ancora una data ufficiale, ma indicativamente entro un mese dovrebbe avere il via.

Si tratta della prima asta con la nuova amministrazione: "Il fiore è un punto per tutti i commercianti - afferma l'assessore Ester Moscato - Il nostro obiettivo è, non solo valorizzare il prodotto, ma offrire supporto ai produttori. Il mercato è un settore del territorio in evoluzione che fortunatamente dimostra sempre la sua importanza. Abbiamo anche potuto raccogliere diversi dati a riguardo che testimoniano la cosa".

A oggi si contano 300 aziende iscritte al Mercato, che portano un movimento di circa 11 milioni di euro, con commercializzazione che interessa principalmente le aree dell'Europa centro-settentrionale, senza però dimenticare anche le esportazioni oltreoceano, a cominciare da Usa e Giappone.

Un mercato che quindi continua a non appassire, nonostante alcune difficoltà intervenute negli ultimi anni, a cominciare dalle temperature elevate: "Quest'anno per la crescita dei ranuncoli - spiega il direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata - abbiamo piantato i bulbi leggermente più tardi del solito, in modo da preservare al meglio il prodotto, uno dei più importanti per il nostro mercato insieme all'anemone". E anche le mimose, è stato spiegato durante la presentazione, hanno sofferto per il clima.

Altro aspetto delicato è quello della situazione geopolitica, che unito a una lieve flessione dalla Germania non ha aiutato, riportando i ricavi a una situazione simile a quella pre pandemia.

Sarà quindi importante una promozione del fiore votata alla sua valorizzazione come eccellenza del territorio, partendo da quello che è l'evento locale per eccellenza, ovvero il Festival: "Il Mercato dei fiori si occupa stabilmente della realizzazione dei vari bouquets presenti sul palco - spiega il consigliere delegato Mauro Albanese - cercando di combinare le richieste dell'organizzazione con quelle locali. Oltre a questo ricordiamo la fornitura dei fiori per la premiazione dei Nobel in Svezia, ricordando anche gli allestimenti per Euroflora altri eventi in collaborazione col Comune".

Oltre a questo un ruolo rilevante sarà giocato dall'inserimento nel mercato di 225 quintali di sacchetti di fiori che porteranno sopra il marchio registrato del Comune di Sanremo, con circa 20 milioni di steli. "Questo significa che nel corso dell'Asta chiunque vorrà acquistare ranuncoli saprà che questi sono provenienti da Sanremo" conclude Barbagelata.

In programma anche due progetti strutturali,uno per spostare al piano terra l'area vendita e uno per una nuova area destinata ai trasportatori, che sarano eseguiti tramite finanziamenti derivati dal Pnrr.