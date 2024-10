Perinaldo: cinque colpi di fucile contro l'agenzia Immobiliare 'Liguria', indagini in corso dei Carabinieri (Foto)

Cinque colpi, probabilmente di fucile da caccia, sono stati esplosi questa notte tra le 2 e le 3, contro le vetrine dell’agenzia Immobiliare 'Liguria’, di via Gramsci a Perinaldo. Sono stati i titolari della stessa agenzia, a recarsi sul posto dopo che ignoti avevano colpito la vetrata dell’ufficio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso.

Sono stati danneggiati il portone, la vetrina ed alcuni arredi interni, tra cui un computer. "Abbiamo un sospetto sull'autore - ha dichiarato la titolare all'agenzia Ansa - ma non crediamo sia un evento legato al nostro lavoro o a dissidi con clienti della zona. Ci affidiamo alle indagini della magistratura".

Al momento non è dato sapere eventuali motivi degli spari contro l’agenzia, dove i titolari hanno coperto i fori dei colpi con alcune locandine. Le indagini sono in corso anche se ovviamente in paese si è sparsa velocemente la voce di quanto accaduto, mettendo in apprensione il tranquillo piccolo centro dell’entroterra.