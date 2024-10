Pallavolo: in previsione del campionato di Serie C, belle vittorie in amichevole per la Grafiche Amadeo Sanremo

Prima uscita semi ufficiale per la Grafiche Amadeo Rvs Sanremo, che disputerà il prossimo campionato di Serie C maschile di volley. La formazione matuziana ha partecipato ad un allenamento congiunto (con partite a 3 set) insieme al Vbc Savona ed al San Antonio Genova, organizzato dal Volley Finale Ligure. I ragazzi di Marco Biglieri hanno vinto il torneo battendo per 2-1 Genova, 2-1 il Finale e 3-0 il Savona.

L'allenamento e le partite sono serviti al tecnico Marco Biglieri per testare tutti i giocatori: sono infatti scesi in campo sia i giovani arrivati per il primo anno in Serie C sia quelli appartenenti al gruppo storico della squadra, appena retrocessa salla B. La prima gara di campionato è fissata per il 3 novembre, in casa contro l'ostico Admo Lavagna (appuntamento alle 19 a Villa Citera di Sanremo).