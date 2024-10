Calcio giovanile. Ospedaletti protagonista tra le big al torneo Andora Kids

Una prestazione di tutto rispetto confrontandosi in campo con squadre professionistiche di grande blasone. I 2014 dell’Ospedaletti si sono distinti nel fine settimana al torneo Andora Kids vincendo contro Trofarello e Spezia, mentre sono arrivate le sconfitte contro avversari di alto livello come Torino e Sampdoria.

La classifica finale ha visto gli orange chiudere al quinto posto davanti a Academy Entella, Renate, Spezia, Trofarello e Imperia e dietro a Sampdoria (vincitrice del torneo), Genoa, Torino e Academy Livorno.

“Abbiamo ottenuto un quinto posto in un torneo che ha visto la partecipazione di squadre professionistiche e sono molto felice - commenta Marco Anzalone, tecnico dei 2014 orange - ho portato 14 bambini e hanno giocato tutti, la mia soddisfazione è per essercela giocata alla pari con società blasonate. È stata una due giorni molto costruttiva per formare un gruppo nuovo che ha davanti un grande futuro. Non potevo chiedere si più. L’armonia del gruppo è più importante del risultato, c’è stato grande entusiasmo e ora i ragazzi in allenamento stanno andando molto meglio”.