Sanremo: nuova assunzione per il Casinò, avviata selezione per un'operatore specialista di piattaforme di gioco online’

Il Casinòdi Sanremo lancia una nuova selezione per il personale, con l’assunzione di un ‘operatore specialista di piattaforma di gioco online’. Potrà candidarsi chi, durante la selezione, dimostrerà di essere in possesso di buone capacità organizzative, attitudine al contatto con il pubblico e adeguata professionalità. In particolare nella gestione e risoluzione delle richieste della clientela, gestione delle segnalazioni ai servizi di assistenza dei fornitori, gestione dei conti di gioco e sorveglianza delle attività di gioco.

La persona che sarà assunta avrà l’inquadramento nel 3° livello (ruolo amministrativo del contratto aziendale per i dipendenti del Casinò di Sanremo Spa) e una retribuzione annua lorda pari a 29.362,76 euro oltre accessori. Nell’avviso pubblicato dal Casinò, l’azienda conferma che si riserverà attingere dalla graduatoria del concorso, anche per la copertura di posizioni al momento vacanti er per le quali è richiesta lo stesso tipo di professionalità. La selezione dei candidati vedrà una eventuale prova preselettiva e, quindi, una scritta, quella orale e di pratica a cura di una commissione esaminatrice.

Le domande devono essere presentate entro il 29 ottobre prossimo. Quando sarà pubblicata la graduatoria sarà valida per 24 mesi.