Arma di Taggia, al via i lavori di dragaggio della Darsena a novembre: costo totale di 220mila euro

Partiranno a novembre i tanto attesi lavori di dragaggio della Darsena di Arma di Taggia. Sebbene la data ufficiale non sia ancora stata comunicata, tutto lascia intendere che i lavori inizieranno tra circa tre settimane, confermando quanto già anticipato dal sindaco Mario Conio lo scorso agosto, quando aveva assicurato che l'intervento sarebbe stato avviato entro l'autunno.

Il progetto, del valore complessivo di 220mila euro, prevede lo spostamento temporaneo delle barche attualmente ormeggiate nell'area, per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e garantire un risultato ottimale. Gli interventi di dragaggio sono necessari per rimuovere i sedimenti accumulati sul fondale, migliorando così la navigabilità e la sicurezza della Darsena, una delle aree più frequentate e apprezzate del porto di Arma di Taggia.

L'intervento rappresenta una delle principali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria previste per quest'anno dal Comune, con l'obiettivo di riqualificare l'area portuale e rispondere alle esigenze di diportisti e pescatori locali. Il dragaggio comporterà la rimozione di una notevole quantità di sedimenti e il ripristino delle profondità originarie del fondale, facilitando così l'accesso e l'ormeggio delle imbarcazioni. Durante il periodo dei lavori, i proprietari delle barche ormeggiate nella Darsena verranno informati con indicazioni precise sulle modalità e i tempi di spostamento delle imbarcazioni.