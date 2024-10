Il mercato delle criptovalute si riprende: Nexo sale del 3% in 24 ore sulla scia di Bitcoin

Il mercato crypto riprende la sua salita, con BTC sopra i $63.400 ed Ethereum che si dirige verso i $2.500. Bitcoin ed Ethereum hanno beneficiato quest’anno di prodotti come gli ETF spot, nonostante la presenza di sostanziali deflussi.

Bitcoin ha raggiunto un limite di 71.300 dollari che finora non ha mai superato: sembra che, nonostante gli altri asset, in media, si riprendano seguendo BTC, in particolare Nexo ne segua l’andamento, registrando un aumento dei prezzi a lungo termine indipendentemente dalle variazioni di mercato a breve e lungo termine.

Nexo è costruito su Ethereum e offre il meccanismo di staking: se oggi è salito del 3%, portandosi a un valore di scambio di $1, grazie anche ad alcune collaborazioni, la prevendita di Crypto All-Stars ($STARS), un nuovo progetto che ha creato una piattaforma di staking per le meme coin, ha superato l’ambito traguardo di $2 milioni.

Nexo entra a far parte della Colombia Fintech Association

Nexo ha annunciato la scorsa settimana la sua adesione strategica alla Colombia Fintech Association: questa mossa arriva mentre l’azienda registra un aumento del 73% dei clienti locali, che utilizzano i prodotti crypto-yield di Nexo, sottolineando la significativa espansione dell'azienda nel fiorente mercato crypto della Colombia.

L'appartenenza di Nexo alla Colombia Fintech Association, che comprende oltre 360 ​​aziende innovative e 9.000 professionisti, consentirà una più profonda integrazione nel dinamico ecosistema finanziario del paese.

Nell'ultimo anno, Nexo ha monitorato attentamente questo mercato, in cui la crescente domanda di stablecoin si allinea perfettamente con le sue offerte di asset digitali ad alto rendimento.

Questa traiettoria di crescita, unita a una popolazione giovane ed esperta di tecnologia, sottolinea la prontezza della Colombia a impegnarsi e trarre vantaggio dalle soluzioni finanziarie innovative e sicure di Nexo.

L'impegno di Nexo nei confronti del mercato colombiano è chiaro anche per la presenza di Nexo Ventures, che ha sostenuto la startup locale di successo PayTech Zulu. L'azienda è cresciuta fino a elaborare oltre 100 milioni di dollari in pagamenti internazionali per aziende in più continenti.

Guardando al futuro, Nexo sfrutterà questa partnership per lanciare prodotti su misura per il mercato colombiano e punta anche a raddoppiare la sua base di clienti in Colombia nei prossimi 12 mesi, aprendo la strada a innovazioni di impatto che andranno a vantaggio sia del mercato colombiano sia della sua gente.

Nexo sale del 3% nelle 24 ore

Seguendo la ripresa generale del mercato, anche Nexo sale del 3% nelle ultime 24 ore, raggiungendo il valore di scambio di $1. Anche il market cap del token è in crescita del 3% e ha raggiunto oltre $563 milioni: Nexo porta il suo guadagno mensile sopra il 7%.

Sembra che Nexo, in particolare e più di altri token, segua direttamente l’andamento di BTC: per guadagnare più interessi sulla loro criptovaluta (sistema di account di risparmio), gli utenti devono detenere una percentuale equivalente nel valore di Nexo sul proprio account.

Più sono in possesso del token Nexo, maggiore è il loro rendimento percentuale: quando il prezzo di Bitcoin aumenta, questa percentuale di garanzia in termini di valore diminuisce. Gli utenti sono quindi naturalmente incoraggiati a ricaricare il proprio account con i token.

Se la capitalizzazione di mercato di BTC o più in generale di tutte le criptovalute aumenta, il limite di Nexo aumenta; tuttavia, quando i prezzi di tutte le criptovalute diminuiscono, l'interesse per acquistare Nexo è molto basso, il che gli farà subire un calo di prezzo simile al resto del mercato.

Nexo unisce lending e staking, offrendo ricompense giornaliere e fino al 12% di APY su Ethereum, Polkadot e Avalanche. Il suo vantaggio principale è consentire il prelievo di asset in qualsiasi momento senza perdere le ricompense. Sicurezza e assicurazione di alto livello rendono Nexo una piattaforma affidabile per lo staking.

A proposito di staking, la nuova prevendita di Crypto All-Stars raggiunge $2 milioni grazie al MemeVault, una piattaforma sulla quale è possibile mettere in staking tutte le meme coin principali, massimizzando i propri rendimenti.

Crypto All-Stars raggiunge $2 milioni in prevendita con l’introduzione del MemeVault

Crypto All-Stars è un nuovo progetto che si concentra sulla creazione del MemeVault, una piattaforma di staking che permette agli utenti di bloccare le meme coin più popolari del momento e guadagnare token STARS, nativi del progetto, come ricompensa.

Il MemeVault consentirà, nel momento del lancio, inizialmente lo staking di 11 delle principali meme coin, ma altre verranno aggiunte in seguito. Gli utenti, oltre a sfruttare questa piattaforma, possono anche godere al momento di alti rendimenti del classico staking, attualmente con un APY di oltre il 716%.

Il progetto è riuscito a raggiungere $2 milioni in prevendita: i token STARS sono disponibili al momento a un prezzo scontato di $ 0,0014828, che aumenterà di volta in volta, per cui i primi investitori sono coloro che, in potenza, avranno il maggior guadagno.

Chi vuole investire nel progetto, può collegare alla pagina ufficiale di Crypto All-Stars il proprio wallet, e utilizzare token Ethereum, Tether, Binance Smart Chain, Floki, Shiba Inu, Pepe e Doge, oltre alle tradizionali carte bancarie, per finalizzare l’acquisto di $STARS.

Iscrivendosi inoltre al canale ufficiale su Telegram o seguendo la pagina X è possibile restare informati su tutte le novità in corso del progetto.

