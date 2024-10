Calcio: Promozione, prima sconfitta in campionato per il Ventimiglia battuto 2-0 dalla capolista Carcarese

La capolista Carcarese, si è rivelata troppo forte per il Ventimiglia che viene sconfitto per la prima volta in questo campionato e sul proprio terreno di gioco dopo aver resistito per quasi tutto il primo tempo alla supremazia territoriale degli ospiti; capitolando però al 46' della prima frazione con il gol di Poggi e subendo il raddoppio al 33' della ripresa con il subentrato Kosiqi. Già dalle prime battute, si evidenziava la superiorità dei savonesi, che ben presto impegnavano il bravo portiere ventimigliese Haderbache ( classe 2005, risultando il migliore in campo fra i locali) in diversi interventi decisivi. Al 3', un tiro di Brignone scaldava le mani del portiere che deviava in angolo. Dalla parte opposta, al 19', Sparma veniva anticipato dal portiere Grenna: questa era una delle poche incursioni dei granata che avevano difficoltà nell' impostazione del gioco .La Carcarese, pur predominando, difettavano nelle conclusioni a rete: spesso imprecise e fuori dallo specchio della porta Solo dopo la mezz'ora, le occasioni per i biancorossi erano più concrete e in questo frangente di gara che il portiere ventimigliese era protagonista con tre decisivi interventi fra il 33' e il 41' e rispettivamente su Bertoni con una uscita coraggiosa sui suoi piedi; poi, respingendo un violento tiro di Diamanti e infine , distendendosi a deviare in angolo il tiro radente di Brignone. Fra queste azioni dei savonesi, i granata si rendevano pericolosi con un tiro di Sparma che accarezzava il palo lontano. Sembrava che i frontalieri potessero andare al riposo sul pari e provare a riordinare le idee, ma su uno dei vari corner, Poggi di testa era più alto di tutti e metteva in rete portando avanti i suoi con merito.



Nella ripresa, il Ventimiglia pareva meglio disposto facendo dei cambi che rivelavano una maggior pressione offensiva che però alla fin fine non riportava alcun cambiamento al risultato e anzi erano gli ospiti ad andare a segno al 33' con Kosiqi il quale, ancora una volta, da palla inattiva, sugli sviluppi di un corner metteva in rete all'altezza del secondo palo chiudendo così di fatto l'incontro La Carcarese, con questo risultato, conferma di poter essere fra le protagoniste di questo campionato; il Ventimiglia, contro un avversario più forte, ha potuto fare poco, però va' riveduto in futuro con avversari alla sua portata con l'auspicio che possa migliorare nel gioco. Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Berruti, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Bacigaluppi, Bertone, Felici, Madafferi.



CARCARESE: Grenna, Bonifacino Moretti F., Moretti L. ,Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone, Franzino. Allenatore: Battistel. Sono subentrati: Briano, Croce, De Matteis, Kosiqi.



Arbitro: Mehmet Akif kartal ( Sez. Imperia). Assistenti: Vittorio Semini e Guglielmo Tameo ( Sez. Albenga).