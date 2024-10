Ancora una vittoria e primato in classifica per la Virtus Sanremo Calcio. Partita vinta contro il FC Borghetto per due ad uno con le reti di Bomber Brizio Giorgio e si Zeno Zanetti . Soddisfazione da parte di tutto lo Staff ed i complimenti del Mr Capozucca Daniele a tutti i ragazzi che sono scesi in campo: "Oggi hanno fornito una ottima prova, vincendo meritatamente". Anche il dg Fava Pino esalta la qualità della squadra contro un avversario ostico.