Liguria, Piana a Pontida: "Il partito combatte per l’autonomia differenziata delle regioni" (Foto e video)

“Sono onorato di essere sul palco di Pontida, il raduno simbolo del nostro partito, in cui milito con orgoglio dal 1994, 30 anni in cui ho lavorato per i nostri valori ed ideali, in cui mi sono candidato sempre con lo stesso simbolo, il nostro, quello della Lega!" - ha detto il presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana che oggi è intervenuto sul palco di Pontida.

Tanti i temi trattati, in particolare l’autonomia delle regioni. "Ringrazio gli organizzatori, che con il loro lavoro e il loro impegno, fanno sì che il raduno di Pontida ogni anno sia un successo. Grazie a tutti voi che siete qui oggi, siete tantissimi, la vostra presenza è il segnale che il nostro partito è unito e combatte per i nostri ideali, primo tra tutti l’autonomia differenziata delle regioni" - afferma Piana - "Voglio ringraziare il ministro Calderoli per l’importante lavoro che sta svolgendo, che giovedì scorso ha portato a un risultato storico: la prima riunione sull’autonomia differenziata regionale, a cui ho partecipato insieme a Luca Zaia ed esponenti delle regioni Lombardia e Piemonte. Un momento che rimarrà nella storia, non solo di tutti noi leghista ma dell’Italia. Grazie Roberto! Per il tuo lavoro fondamentale per migliorare l’efficacia dell’azione pubblica, grazie al quale ogni territorio potrà rispondere meglio e più rapidamente alle esigenze locali”.

"Grazie ai tanti militanti che si impegnano a portare avanti le nostre idee, in silenzio, ma con impegno e soprattutto passione! Siete la spina dorsale del nostro partito" - dichiara Piana - "A voi chiedo di impegnarvi anche per la Liguria, che è chiamata al voto tra pochi giorni, grazie al vostro supporto potremo contrastare la sinistra, il comitato del no! No alle infrastrutture, no all’autonomia! Insieme possiamo fare la differenza non solo per la Liguria, ma per l’Italia intera! Grazie al nostro capitano: Matteo Salvini! Che si fa portavoce di tutti noi. Infine, ringrazio anche un altro capitano di noi liguri: Edoardo Rixi, grazie per tutto quello che fai per la Liguria e per l’intero territorio nazionale!”.