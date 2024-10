L’assessore regionale Marco Scajola a Pieve di Teco per l'evento ‘Castagne & Motori’ (Foto)

“Una bella manifestazione che raduna appassionati di motori e non solo mettendo in mostra, al contempo, i prodotti tipici del nostro territorio – dice l’assessore regionale Marco Scajola - "Nella valle Arroscia, come Regione Liguria, in questi anni abbiamo fatto molto. Soltanto per ciò che concerne la rigenerazione urbana sono infatti dieci i cantieri terminati, in corso o già finanziati per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Risorse senza precedenti con l’obiettivo di rendere questo territorio e, in generale, l’entroterra sempre più bello e attrattivo per residenti e turisti. Complimenti agli organizzatori di ‘Castagne & Motori’ e a tutti i partecipanti”.