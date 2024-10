Taggia, cade dalla bici e si ferisce: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Si alza in volo l'elisoccorso Drago per soccorrere un bambino che si è ferito cadendo dalla bici. E' successo nel pomeriggio di oggi a Taggia nei pressi di piazza Santissima Trinità.

Sul posto sono intervenuti anche un'automedica Alfa 2, un'ambulanza della Croce Verde Arma e i vigili del fuoco.

Il ferito, sembrerebbe essere un bambino di circa sei anni, è stato perciò trasportato fino al campo sportivo Giulio Marzocchini, dove l'elicottero è atterrato, per essere elitrasportato in ospedale in codice rosso.