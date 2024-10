Speciale Weekend: caccia al tesoro del TCI, eventi gastronomici, castagne, sfilate dei nostri amici a 4 zampe e molto altro

Domani, domenica 6 ottobre, tutta Italia si trasforma in un gigantesco campo di gioco all'aperto. Il Touring Club Italiano infatti organizza la più grande caccia al tesoro contemporanea mai vista nel nostro Paese, coinvolgendo ben 100 borghi certificati con la Bandiera Arancione. I borghi dell’entroterra del nostro ponente coinvolti sono Triora, Vallebona, Dolceacqua, Seborga e Airole.

Si tratta di un'iniziativa unica che invita tutti, grandi e piccini, a scoprire le piccole grandi meraviglie del nostro entroterra. Attraverso percorsi unici e coinvolgenti, i partecipanti dovranno svelare storie, leggende, monumenti e curiosità nascoste. Iscrivendosi in squadra e effettuando una piccola donazione, si può partecipare a un'avventura entusiasmante, suddivisa in tappe. Ogni tappa svela un tassello della storia e delle tradizioni del borgo, guidando i partecipanti alla scoperta di angoli nascosti, chiese antiche, palazzi nobiliari e molto altro (per saperne di più cliccare questo link).

Torna per il secondo anno MareCultura, l'evento che celebra le eccellenze dell’artigianato e della gastronomia locale, con un focus speciale sul patrimonio culturale legato al mar Ligure. Oggi e domani, Pian di Nave a Sanremo sarà il cuore pulsante di un weekend all’insegna di sapori, tradizioni e innovazione. L’evento promette un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere non solo i residenti, ma anche i numerosi turisti. Gli stand e le attività proposte offriranno un'esperienza coinvolgente per tutte le età, con l'obiettivo di creare una connessione profonda tra la tradizione locale e il pubblico alla scoperta del meglio della creatività locale, con stand che mettono in luce l'eccellenza degli artigiani della zona. Un'occasione per conoscere da vicino tecniche e materiali tipici, acquistando prodotti unici e fatti a mano. Sarà come intraprendere un viaggio sensoriale tra le prelibatezze del territorio con degustazioni di prodotti tipici come vini, oli e formaggi, per veri appassionati della gastronomia ligure. Non mancheranno le celebri specialità marinare. Chef locali si esibiranno in spettacolari sessioni di cucina dal vivo, svelando i segreti della tradizione culinaria mediterranea e reinterpretandola con un tocco di innovazione. Sarà possibile osservare da vicino la preparazione di piatti irresistibili e lasciarsi ispirare dalle loro creazioni. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una novità: la prima selezione del Campionato Nazionale 2025 di Salsa al Mortaio con l’Aglio di Vessalico. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, dieci concorrenti si sfideranno per garantirsi un posto nella finale del 2 luglio 2025 a Vessalico, durante la storica Fiera dell’Aglio, giunta alla sua 265ª edizione. Insomma, un’occasione unica per vivere un weekend ricco di esperienze, coniugando arte, sapori e cultura. L’evento è aperto a tutti e l'ingresso è gratuito.



1984-2024. Nel quarantennale della storia della fondazione della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, la città di confine ospiterà questo fine settimana, il 38° campionato italiano di tiro con la balestra antica.

Alla compagine locale è, infatti, toccato il turno di organizzare e ospitare il campionato italiano di tiro con la balestra da banco che viene organizzato ogni undici anni, sotto l’egida della Lega Italiana della Balestra.

Quest'anno parteciperanno le città di Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e, ovviamente, Ventimiglia.

L'evento prenderà il via questo pomeriggio alle 16 con la riunione delle compagnie al campo di tiro. A seguire si terranno il torneo campioni delle compagnie Luigino Maccario e il torneo dei maestri d'arme Domenico Lippolis. Infine, vi sarà la premiazione dei vincitori dei due tornei.

La giornata di domenica inizierà, al mattino, con le prove di tiro alle quali parteciperanno circa duecento balestrieri, per prendere confidenza con il campo di tiro. Nel pomeriggio alle 15 inizierà il corteo storico, che vedrà la partecipazione di circa 500 persone tra i balestrieri, tamburini, musici e figuranti in costumi d’epoca, che attraverserà via Chiappori, via Vittorio Veneto, via Milite Ignoto (accanto ai giardini pubblici), la passeggiata Oberdan per poi confluire nel piazzale della palestra dove andrà in scena uno spettacolo che prevede l’esibizione della rappresentativa comunale degli sbandieratori e dei musici del libero comune marinaro, Subito dopo avrà inizio il torneo a squadre per l'aggiudicazione del 'Trofeo Città di Ventimiglia' su bersaglio piatto dove si cimenteranno i 144 balestrieri delle dodici città impegnate nel campionato. Il torneo successivo, quello per l'aggiudicazione del 'Trofeo Regione Liguria', vedrà i balestrieri impegnati nella tenzone più spettacolare del campionato, quella del tiro di tutti i 144 balestrieri su di un solo bersaglio, il famoso 'tasso o corniolo' dal diametro di 17 cm. La premiazione dei due tornei sarà preceduta dalla consegna della 'Coppa Memorial Luigino Maccario' al balestriere più giovane del campionato, a cui seguirà la premiazione della compagnia vincitrice del torneo a squadre con il 'Trofeo Città di Ventimiglia' e quella del vincitore del torneo individuale con il 'Trofeo Regione Liguria'.

Una tre giorni all'insegna di ottime birre e street food, musica dal vivo di qualità e riflessione sociale. È iniziato ieri a San Bartolomeo al Mare, e si protrarrà fino a domani, l'OktoBEERfest, evento dove in un unico spazio i partecipanti verranno accolti e dissetati dai baristi dei locali cittadini che proporranno lo ‘street food locale’, allietati dalla musica delle migliori band con musicisti affermati sulla scena nazionale, e da quest'anno una giornata evento dedicata ai lavoratori stagionali, festeggiati con una pièce teatrale e momenti d'incontro sui temi del lavoro nel comparto turistico.

Ecco il programma di oggi sabato 5 settembre: dalle ore 18 alle 24, partirà da San Bartolomeo al Mare, la prima tappa dell'edizione nazionale della ‘Festa dei lavoratori stagionali’ dove si potrà assistere alla pièce teatrale di e con Laura Pozone e Lorenzo Piccolo ‘Turismo nel Sottosopra’, un racconto ironico e sarcastico per mostrare i lavoratori stagionali da diversi punti di vista, la loro percezione quando siamo clienti e come cambiamo prospettiva quando ci caliamo nel ‘sottosopra’ del loro mondo professionale.

Grande attesa poi per il tributo musicale a Vasco Rossi con i famosi Kikko Sauda e ‘La Combricola del Blasco’, che festeggiano i 25 anni di carriera. Conduce il noto showman Gianni Rossi.

Il programma di domani, domenica 6, dalle ore 18, mix di musica di derivazione black, con classici della tradizione rock 60/70, soul, funk, blues e reggae con il prestigioso collettivo di musicisti ‘Matis Industries’. Dalle 21 live dei Rock and Roll Boys, band che propone ritmi travolgenti rock'roll e rockabilly che ci riporteranno ai favolosi anni '50-'70.

Orecchie dritte, nasi all’insù e code al vento! Anche quest’anno è tutto pronto per la sesta edizione del Bordighera Dog Show, l’expo canina in programma domani, domenica 6 ottobre, ai Giardini Lowe che vedrà sfilare in passerella i nostri amici a quattro zampe. E se la sfilata sarà l’evento centrale della manifestazione che vedrà protagonisti i nostri amici pelosi con i loro compagni ‘umani’, non da meno saranno i nuovi eventi collaterali, prepararti e organizzati con cura per intrattenere il pubblico e i concorrenti fra una sfilata e l’altra. Sarà interessante, infatti, assistere a una dimostrazione di Retrieving (altrimenti detto Riporto Sportivo). Sarà poi possibile praticare l’Agility Dog mettendosi alla prova su un piccolo percorso a ostacoli. Ci sarà poi una ‘sfilata nella sfilata’, con la presenza dell’Ente Nazionale Protezione Animali dove alcuni dei loro cani sfileranno per l’adozione del cuore.

Nel pomeriggio, prima del Ring d’Onore, si terrà una dimostrazione del lavoro dei Cani Ricerca del Gruppo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Imperia. Quei cani che, con il loro impegno e la loro passione, aiutano i loro addestratori a ritrovare le persone disperse, in varie situazioni di pericolo e calamità che possono a volte colpire noi esseri umani. A seguire la premiazione - con tanti premi e divertimento - che vedrà sul podio non solo i cani più belli, ma anche quelli più simpatici. Un punto ristoro sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la giornata, per consentire a tutti di non perdere neppure un istante della manifestazione. Dunque non soltanto un defilé per gli amici a 4 zampe ma anche una grande festa per tutti i cani. Un'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta in compagnia del nostro amico a quattro zampe, divertirsi e fare del bene.



Nella prima metà di ottobre, Diano Marina ospita la quinta edizione del World Folklore Festival, un grande evento che celebra il legame indissolubile tra musica e tradizione. A partire dalle ore 15 di sabato 5 (e anche giovedì 10), il corteo danzante dei gruppi folkloristici partecipanti colorerà e coinvolgerà le strade del centro con balli, canti e ritmi internazionali, raggiungendo infine al Molo delle Tartarughe per le esibizioni vere e proprie.

Si tratta di un evento di portata internazionale organizzato dall’Agenzia Turistica Liguria Travel di Belgrado in sinergia con il dipartimento di scienze turistiche dell’Akademija strukovnih studija Beograd.

I Balcani, terra misteriosa in cui, parafrasando il celebre musicista e compositore sarajevese Goran Bregović, s’incrociano le culture ortodossa, cattolica e musulmana, possiedono infatti ritmi e pathos sanguigni capaci di attirare a sé i suoni di paesi tanto lontani, abbattendo ogni frontiera, divisione e differenza grazie alla musica.

Dalla penisola balcanica alle Americhe, attraversando i paesi baltici e la Mitteleuropa, la nuova edizione del World Folklore Festival vanta la partecipazione di 28 gruppi folkloristici internazionali totali, 11 nella prima data e 17 nel seconda. Nazioni talora vicine talvolta incredibilmente lontane accomunate dalla capacità di difendere e trasmettere le proprie tradizioni attraverso canti, melodie, abiti e danze popolari.



La Festa della Castagna è un evento tradizionale che celebra l'arrivo dell'autunno e uno dei suoi frutti più amati: la castagna. In molte regioni d'Italia, e non solo, si organizzano sagre e feste dedicate a questo frutto, unendo tradizione, gastronomia e momenti di convivialità con protagonista indiscussa appunto la castagna, che viene gustata in diverse forme: caldarroste, marroni bolliti, castagnaccio, farina di castagne per preparare dolci e altre specialità locali. In provincia di Imperia domani sono tre le località dove si potrà gustare questo frutto autunnale.

Nell’area dell’ex mercato coperto di Taggia dalle 12 inizierà la degustazione di caldarroste con intrattenimento musicale a cura del duo Beatrice e Simona.

Degustazione di dolci tipici e musica è quello che offre ‘La Grande Castagnata’ a Perinaldo a partire dalle 14.

‘Castagne & motori’ è il titolo della manifestazione in programma dalle 9 alle 18 in corso Ponzoni a Pieve di Teco i visitatori troveranno un mercatino tematico e numerosi stand gastronomici del territorio. I più piccini invece, potranno divertirsi con i gonfiabili. Lungo piazza Cavour, Corso Mario Ponzoni, Piazza Carenzi e Piazza Benso saranno esposte autovetture e moto d’epoca, fuoristrada e Harley Davidson. Le protagoniste della giornata saranno le caldarroste che potranno essere gustate con un ottimo vin brulè e del panfritto.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo