Taggia, “Io non rischio”: ultimati i corsi di formazione per i comunicatori (Foto)

Ultimati, nei giorni scorsi, i corsi di formazione per i comunicatori della campagna nazionale “Io non rischio” svoltesi presso la sede della Protezione Civile comunale di Taggia.

"Io non rischio" è la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas, Ingv, ReLUIS e Cima. Si tratta di una campagna di comunicazione pubblica che punta ad accrescere la consapevolezza, individuale e collettiva, sui rischi naturali e antropici che interessano l’Italia, promuovendo le azioni utili a prevenirli o in grado di ridurne le conseguenze.

Le lezioni tenute dal formatore Mauro Griffo hanno consentito di formare una trentina di nuovi comunicatori che saranno attivi nelle piazze di “Io non rischio”. Si tratta di volontari appartenenti alle varie squadre del coordinamento della Protezione Civile della provincia di Imperia.