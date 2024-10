Subbuteo: il Master Sanremo da oggi a domenica a Roma per l'andata dei campionati italiani a squadre di Calcio Tavolo

Scatta oggi la trasferta per le squadre del Master Sanremo, unica società ligure impegnata nel Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) che, nel fine settimana gioca il girone di andata dei campionati nazionali di Serie B e Serie C a squadre.

Dopo lo sfortunato girone di ritorno dello scorso anno, che ha visto i matuziani fuori dalla zona promozione per un solo punto, il Master Sanremo ci riprova in un campionato che sulla carta è il più tosto degli ultimi anni con squadre agguerritissime e che si giocheranno la promozione nella massima categoria fino all’ultimo secondo. In campo scenderanno Gianfranco Calonico (fresco campione del mondo), Massimiliano Croatti, il belga Jerome Heyvaert, Carlo Alessi e il nuovo arrivato (da Brescia) Francesco Torano. Purtroppo assente Claudio Dogali. Con il campionato di Serie B inizia praticamente la stagione per la squadra matuziana, visto che a settembre il calendario si è concentrato sui mondiali disputati in Inghilterra.

Per la quarta stagione consecutiva, il Master Sanremo proporrà ai campionati nazionali anche la sua ‘seconda squadra’. Dopo aver sfiorato la promozione in B due anni fa (persa solo allo spareggio), la ‘Masterina’ tenterà nuovamente il salto di categoria con Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono, Alessandro Arca, Mathieu Crasset, Piero Bonfante e il nuovo acquisto Carlo Melia mentre sarà purtroppo assente il tedesco Frank Stiller. Le partite, per entrambe le formazioni, si giocheranno nella nuova sede della federazione nazionale, a Colleferro in provincia di Roma.

Il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Panetteria 'Il pane da Giampiero' in corso Garibaldi a Sanremo, Ristorante 'Quintalessenza' in via Matteotti a Sanremo e Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.