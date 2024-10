Regionali, M5S Liguria: “Bucci? Il solito bulletto che non si smentisce mai”

La cifra di Bucci è ben nota: aggredisce, offende, insulta, urla. In una parola: conferma di essere il bulletto che ormai tutti conosciamo e che come M5S abbiamo più volte denunciato chiamandolo con il suo vero nome: il bulletto della Sala Rossa. Che ora ha pure un palcoscenico allargato ma non cambia registro: continua a scappare di fronte alle domande scomode dei giornalisti; a rifiutare il confronto a due con la scusa che i confronti si fanno tutto insieme, salvo poi rincorrere gli avversari nei piazzali per vessarli; a sparare insulti semplicemente perché non appena lo si mette alle strette non ha argomenti credibili. Morale: al candidato presidente Andrea Orlando, verbalmente aggredito dal sindaco a margine dell’Expo della Fontanabuona, va tutta la nostra solidarietà”. Lo dichiarano i candidati e i portavoce del MoVimento 5 Stelle della Liguria.