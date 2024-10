Domani, sabato 5 ottobre, l’assessore regionale Marco Scajola, candidato capolista alle prossime elezioni del 27 e 28 ottobre, sarà a Imperia e Ventimiglia per partecipare all’attività dei gazebo di Forza Italia.

Nel dettaglio a partire dalle ore 9 sarà a Imperia in via San Giovanni e dalle ore 11.30 a Ventimiglia in via della Repubblica.

L’occasione sarà buona per illustrare alla cittadinanza interessata progetti e programmi eseguiti, in cantiere e futuri.