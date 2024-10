Bordighera, potatura straordinaria rami: ecco il dettaglio dell'intervento

L’Assessore Giovanni Allavena e l’Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Bordighera informano che nelle notti comprese tra il 6 e il 10 ottobre, su richiesta della società Rete Ferroviaria Italiana, verrà eseguita la potatura dei rami di Araucaria heterophylla che attualmente sporgono sui fili di guardia della linea ferroviaria. L’intervento, che interesserà dieci esemplari e sarà compiuto solo sui rami sporgenti, è necessario per garantire la sicurezza della linea della ferrovia.

Come da normativa è stata richiesta l’autorizzazione al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ex DIFOR IV, ottenendo parere positivo.

Le potature saranno eseguite in orario notturno tra la mezzanotte e le 4.00, ossia nel momento in cui viene interrotta l’elettricità sulla linea ferroviaria; questo per permettere che gli addetti operino in sicurezza.

L’intervento verrà rimandato in caso di pioggia.