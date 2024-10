Sanremo Like Swim brilla nel Triathlon: vittorie e convocazioni nazionali per un inizio di stagione promettente

Alle prime luci dell’alba agonistica, la Sanremo Like Swim si presenta già piena di energie positive grazie alle sue “stelle” del triathlon. Nella recente gara di casa, infatti, Luca Colombi si è imposto nella sua categoria (M45) col tempo di 5:11’57”, mentre Alessandro Martinez (M3) si è classificato settimo nello sprint.

Buone nuove anche in àmbito Nazionale, con la convocazione in azzurro di Michele Bottini per la finale del Mondiale XTERRA 2024 a Molveno (Tn), che in questi giorni assegnerà il titolo di Campione del Mondo Elite. Assieme a lui, ma nel novero dei tecnici, anche Omar Aschero.

Il presidente Sebastiano Bonaccorso e la società tutta si congratulano con gli “apripista stagionali”, con l’augurio (che solo la scaramanzia non permette di chiamare “certezza”) che questi risultati possano essere replicabili anche nel nuoto, che ha visto l’avvio degli allenamenti a inizio settembre con due collegiali a Ravenna (per gli atleti più grandi) e a Canazei (per i più piccoli).