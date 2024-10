Criptovalute: oltre 3,6 milioni di italiani investono nel digitale

L'Italia sta vivendo un cambiamento importante nel suo settore finanziario con l'aumento dell'uso delle criptovalute: infatti, oltre 3,6 milioni di italiani hanno investito in questi asset digitali. La cifra è state rivelata da uno studio dell'Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, che evidenzia non solo un aumento del numero degli investitori ma anche miglioramenti significativi nel sistema finanziario del paese.

La crescita del numero di investitori di criptovalute va di pari passo con una maggiore evoluzione e sofisticazione del mercato. Il 33% di questi investitori sceglie di affidarsi alle piattaforme di exchange, apprezzate per la loro efficienza e la sicurezza che offrono. D'altra parte, il 17% degli investitori preferisce fare acquisti diretti, attratti dalla possibilità di capitalizzare rapidamente su opportunità emergenti.

Con l'aumento degli investitori e l'evoluzione del settore, il mercato delle criptovalute in Italia mostra chiaramente un crescente livello di fiducia e interesse. Molti italiani si stanno immergendo anche nelle presale crypto , un'anticipazione di acquisto che permette di investire in token prima che vengano offerti al pubblico generale. Questi investitori si affidano spesso a piattaforme come Techopedia per identificare i token in presale più promettenti, considerati ad alto potenziale di valorizzazione nel tempo.

Attualmente, il 37% degli utenti di criptovalute preferisce depositare i propri asset su piattaforme di scambio ben note come Coinbase, Crypto.com e Binance. Allo stesso modo, il 36% gestisce i propri investimenti attraverso portafogli digitali indipendenti e non custodiali, mentre un 8% si affida a portafogli hardware , che assomigliano a piccoli dispositivi USB.

Vi è stato un notevole aumento degli utenti che ricorrono a servizi bancari tradizionali o app di trading finanziario per gestire criptovalute e token. La percentuale di questi utenti è cresciuta dal 23% nel 2022 al 38% attuale, indicativo di un'espansione nell'offerta di tali servizi.

Per quanto riguarda gli NFT, i Token Non Fungibili , il loro utilizzo rimane limitato, con una penetrazione di mercato di appena l’8%. Inizialmente popolari principalmente nel settore artistico, l'interesse verso gli NFT è diminuito nel tempo.

Giacomo Vella, direttore dell’Osservatorio Blockchain & Web3, aveva evidenziato in un rapporto che il 2023 avrebbe visto l’introduzione di una regolamentazione più precisa e favorevole per gli operatori istituzionali. Attualmente, in Europa ci sono oltre 1.300 operatori di valute virtuali regolamentati e controllati, dei quali 131 operano dall'Italia.

Il report evidenzia anche che 94 banche centrali, ovvero il 60% del totale, stanno esplorando o già implementando le valute digitali centralizzate (CBDCs), le quali sono garantite direttamente dal valore assegnato dalla banca centrale.

Suggerimenti importanti per i nuovi investitori in criptovalute in Italia

Considerato il numero crescente di investitori in criptovalute, gli esperti hanno stilato un breve elenco di raccomandazioni per tutti coloro che stanno muovendo i primi passi in questo campo.

Scegliere piattaforme di scambio affidabili

Per chi inizia, è fondamentale scegliere una piattaforma di scambio affidabile. Tali siti favoriscono un ambiente di trading più sicuro attraverso l'uso di crittografia avanzata e offrono un'assicurazione sui depositi, proteggendo i tuoi investimenti dai furti informatici e da altri rischi digitali.

Capire le opzioni di conservazione delle criptovalute

Molti investitori esperti consigliano di utilizzare una combinazione di wallet per migliorare la sicurezza. I wallet online, o hot wallets, garantiscono comodità e accesso rapido per le attività di trading, mentre i wallet offline, o cold wallets (come i wallet hardware), una sicurezza superiore contro i tentativi di hacking.

Rimanere aggiornati sulle normative

Essere sempre informati sulle ultime normative in materia di criptovalute è essenziale. In Italia, come nel resto dell'UE, le normative sulle criptovalute continuano a evolversi per fornire maggiore protezione agli investitori.

Analizzare le tendenze del mercato e le performance delle criptovalute

Per i nuovi investitori è anche cruciale sviluppare una comprensione delle tendenze del mercato delle criptovalute. Analizzare l'andamento storico dei prezzi e le notizie che influenzano il mercato può fornire informazioni preziose. L'uso di strumenti di analisi tecnica e grafici può aiutare gli investitori a prevedere le tendenze future e a prendere decisioni di investimento informate.

Cercare spunti professionali

È sempre utile iscriversi a servizi di consulenza finanziaria o chiedere consiglio a esperti di criptovalute. Questi professionisti sono in grado di dispensare consigli su misura, considerando i tuoi obiettivi finanziari e la tua propensione al rischio. Inoltre, possono fornire aggiornamenti costanti sui progressi tecnologici nel campo della blockchain, informazioni su prossime Initial Coin Offerings (ICO) e orientarti riguardo alle evoluzioni normative.