Ancora disservizi per il bus Sanremo-Taggia: saltata la corsa delle 13.20. La viva protesta di un genitore

"Sono un genitore arrabbiato perché oggi, tra le altre cose in calendario scolastico, il bus Sanremo-Taggia delle ore 13.20 è stato fatto saltare e c'era dunque solo quello delle ore 13.00 e poi delle 13.40. E' mai possibile che i nostri figli, minorenni e studenti non abbiamo un servizio degno di questo nome? Almeno in orario scolastico fate passare tutti i bus, che sono già pochi rispetto alla richiesta... Infatti sarebbe opportuno nell'orario di uscita delle scuole programmare partenza ogni 10 minuti e non ogni 20 minuti visto le centinaia di studenti che necessitano di tale servizio. Poi un numero considerevole di genitori che hanno tempo e soldi sono obbligati ad andare nelle varie scuole a prendere i propri figli, con un aggravio tra le altre cose di inquinamento e smog, in un periodo che dicono tutti dovremo ridurre invece che aumentare gli inquinanti. Inoltre una domanda ai fenomeni della Riviera Trasporti: è normale metterci un'ora e mezza per fare 10 Km dalla scuola superiore di Baragallo ad Arma di Taggia? Ad una velocità che se fatta a piedi sarebbe di tempistica inferiore... Perché poi continuano a non rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio? O questo vale solo per chi in passato ha manifestato e loro sono esenti dalla Legge? Tra le altre cose tutto questo dopo aver pagato gli abbonamenti per un servizio inesistente...



Si esigono risposte, Alessandro".