Calcio. Serie D, la Sanremese strappa un punto al Ligorna. Le dichiarazioni del post partita (Video)

Tanto cuore per una Sanremese che strappa un punto al Ligorna arrivato al "Comunale" da capolista del Girone A di Serie D, dopo una partita giocata per più di 80 minuti con l'uomo in meno per l'espulsione di Rimondo.

A tratti la squadra di Gori sembrava non essere nemmeno in inferiorità numerica, tenendo testa ai genovesi e portando a casa tante indicazioni importanti. Anche al netto di un arbitraggio giudicato da molti insufficiente, con decisioni che hanno lasciato perplessi un po' tutti, nella quantità probabilmente più i matuziani, ma non sono mancati momenti anche a sfavore del Ligorna. Tutti unanimi però nell'esaltare la prestazione con deficit che fa ben sperare per il futuro: domenica infatti a Sanremo arriva il Borgaro.

Ecco le voci raccolte a fine partita

Mister Gori

Il direttore sportivo Panuccio

Daniele Rocco

Capitan Bregliano